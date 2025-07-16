認識皮膚癌：你必須知道的防護指南
皮膚癌跟我有什麼關係？
皮膚癌的外觀多樣，不一定是黑色或不規則，有些甚至看似普通疤痕或濕疹等良性皮膚問題。其實，任何年齡都可能患上皮膚癌，因此防曬應從小做起。雖然大家都知道防曬的重要性，但不正確使用防曬霜或忽略其他防護措施，仍無法提供足夠保護。
皮膚癌的常見種類及特徵
基底細胞癌：華人患者多呈黑色，表面有珍珠光澤和微血管擴張，邊緣隆起或有潰瘍，生長緩慢
鱗狀細胞癌：通常呈紅色，表面粗糙角化，有時像潰瘍狀的腫塊
黑色素瘤：形狀不對稱、邊緣模糊、顏色深淺不一，並且在短時間內會明顯變大或變色。雖然此類較易轉移，但早期治療效果較好，存活率高。亞洲人常見於手掌、腳底等部位的「肢端型」黑色素瘤
其他罕見類型
隆突性皮膚纖維肉瘤：外觀像疤痕
血管肉瘤：看似血管胎記
乳房外佩吉特病（在陰囊部位）：像濕疹
皮脂腺癌（在眼瞼位置）：似囊腫
這些類型都容易被誤判，應提高警覺及及早求醫。
主要特徵：
- 持續增生的腫塊或色素病變（特別邊緣不規則或潰瘍）
- 難以癒合的傷口
- 短期內變化的痣
- 伴隨搔癢、出血等症狀
- 指甲、手掌或腳底的色素病變
需注意的是，有些皮膚癌可能看似良性病變，如無色素黑色素瘤、呈粉紅色；而指甲黑色素瘤則可能被誤以為是甲下血腫或瘀血。
常見的迷思與真相
迷思：「我還年輕，不會得皮膚癌」
真相：童年時只要嚴重曬傷一次，成年後患上黑色素瘤風險會大增。因此防曬應從小做起，任何年齡都不能忽視。
迷思：「我皮膚黑，不需要防曬」
真相：深色皮膚僅提供防曬係數（SPF）3-5保護，仍可能受紫外線傷害。
迷思：「防曬係數（SPF）越高越好？」
真相：SPF50（98%）只比SPF30（97%）多阻擋1%紫外線。與其追求高係數，更應選擇「廣譜防護」或者PA+++的產品。
迷思：「早上出門前已搽過，不用補了」
真相：防曬會因流汗、摩擦而減弱，建設每兩小時補擦一次。
迷思：「搽防曬就足夠了」
真相：防曬霜無法100%阻擋紫外線，而大多數人只用了建議量的25-50%（2mg/cm²），防護力可能低於90%。而耳朵、後頸和腳背等部位常被忽略，建議配合帽子、太陽眼鏡、防曬傘等物理防護。
迷思：「只有去泳池或爬山才需要防曬，陰天不用」
真相：即使陰天，仍有80%紫外線穿透雲層。日常生活中也可能在高紫外線的環境中，如雪地可反射80%、玻璃會反射50%的紫外線。
迷思：「防曬加傘就萬無一失」
真相：預防皮膚癌還需定期每月自我檢查，尤其是高風險人士，如戶外工作者、免疫抑制患者（如腎移植者，罹患鱗狀細胞癌的風險增加65-108倍）、有家族史及曾曬傷者。此外，亦應避免曬日光床（35歲前使用者，黑色素瘤風險增75%）。
若皮膚出現異常變化或問題持續不退，應及早尋求皮膚科或整形外科醫生求醫。
專欄：浸醫與您
撰文：香港浸信會醫院整形外科專科醫生王小圓