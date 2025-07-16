認識皮膚癌：你必須知道的防護指南

你可能曾經聽過這些說法：「皮膚癌不會致命」、「有黑色及不規則的痣就是皮膚癌」、「皮膚癌是老年病」、「夏天有搽防曬就安全」等。事實上，皮膚癌是香港第九大常見癌症，每年新增超過1000宗個案，2023年共有75人因此死亡，其中八成是惡性黑色素瘤。可幸的是，若能及早發現和治療，不但提高存活率，還可減少疤痕。

