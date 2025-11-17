皮膚毛病｜皮膚問題多與飲食有關 中醫推薦1款茶逆轉濕疹 增強免疫從根源調整腸胃
廣告
近日天氣轉涼，濕疹或乾癢脫屑等皮膚問題特別容易出現，有時甚至使用各種護膚品或藥物都無法根治，讓人相當困擾。有中醫專家提醒，這些皮膚問題的根源可能不在於皮膚本身，而是免疫系統或腸胃系統對你發出的警告。
皮膚問題常與免疫力失調有關
當身體過度疲勞，免疫力下降時，皮膚往往是最先發出警示的器官。綜合台灣傳媒報道，當地中醫師余雅雯指出，許多皮膚症狀在中醫門診中被發現與免疫力失調有關。例如，突然出現的蕁麻疹可能顯示身體處於過敏反應或免疫不穩定的狀態。而脂漏性皮膚炎則常在熬夜或壓力大時出現，提醒你需要休息。
此外，單純皰疹或帶狀皰疹病毒也常在免疫力低下時活躍；濕疹、痘痘、黴菌感染等問題在免疫力弱時更易惡化。余雅雯醫師補充，掉髮和長疣也可能是免疫系統失衡的外在表現。
飲食油膩易致「痰濕」
無論是中醫還是西醫，都認為皮膚問題不僅僅是皮膚的問題，而是免疫力和腸胃功能失調的綜合表現。中醫有句話：「脾胃為後天之本」，余雅雯醫師解釋，若飲食中攝取過多油膩、甜膩食物，容易在體內形成「痰濕」，增加腸胃負擔。
當腸胃功能不佳時，免疫力自然下降，皮膚問題也隨之而來。因此，改善皮膚問題和免疫力的關鍵不僅在於外用藥物或口服藥物，更要從「腸道健康」著手。
中醫推薦日常保養茶飲
要從根本調整腸胃、增強免疫力，其實並不困難。余雅雯醫師推薦一款簡單易泡的「腸生不老保健茶」。
材料
- 黨蔘3錢（有助於健脾益氣）
- 茯苓3錢（有助於健脾滲濕）
- 桂花少許（有助於理氣和中、化濕解鬱）
製作方法
- 將所有材料放入500c.c.熱水中，沖泡5分鐘，即可飲用。