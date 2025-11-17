皮膚毛病｜皮膚問題多與飲食有關 中醫推薦1款茶逆轉濕疹 增強免疫從根源調整腸胃

近日天氣轉涼，濕疹或乾癢脫屑等皮膚問題特別容易出現，有時甚至使用各種護膚品或藥物都無法根治，讓人相當困擾。有中醫專家提醒，這些皮膚問題的根源可能不在於皮膚本身，而是免疫系統或腸胃系統對你發出的警告。

