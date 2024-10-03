轉季濕疹｜3大止痕禁忌易令濕疹惡化 戒口戒牛肉非必要 醫生分享6大護膚心得
1. 哪個月份或季節最多濕疹患者求診？
天氣轉變或極端天氣都可誘發濕疹。天氣炎熱、溫度高，以致流汗引起的汗水刺激，或天氣乾燥、低濕度都可令濕疹惡化。
2.濕疹患者求診最常見症狀是甚麼？
皮膚變得乾燥，脫皮及變紅等， 最嚴重時更會出現龜裂或發炎，甚至滲出血水體液。
濕疹多出現在臉部、頭皮、頸部、腕部內側、膝蓋後側和臀部出現。
3. 你最不建議的止痕方法？
濕疹患者常因皮膚乾燥感到痕癢，但要注意一些止痕方法並不合適，特別是用熱水沖涼止痕、一日沖幾次涼止痕、大力抓癢皮膚。
4. 哪一種日常行為濕疹患者必戒？
其中患者最需要戒除的便是經常以熱水沖洗患處止痕，因為只會暫時得到緩解， 過後更會令病情加重，患處反而會越來越痕。
劉醫生解釋，因為用熱水洗澡時，身體表層具保護作用的皮脂會被洗走，造成皮膚更加乾燥，同時令皮膚上嘅神經更敏感，而出現更加痕癢嘅現象。
正確做法是用暖水洗澡，時間不應超過10分鐘， 洗澡後即時為皮膚塗上保濕霜，減少水分流失。
5. 你建議最佳的止痕方法？
最佳止痕方法是按照皮膚科醫生指示用藥，視乎濕疹嚴重程度而決定治療方法：
- 輕微濕疹：做好皮膚保濕措施（經常塗潤膚霜）、遠離致敏原及避開濕疹誘發因素、盡早治理繼發性感染、使用類固醇藥膏、或非類固醇免疫抑制劑藥膏，以抑制濕疹發炎反應。
- 中度至嚴重濕疹：紫外光燈療法、口服免疫抑制劑、口服JAK抑制劑、生物製劑注射。
6. 最常見有關濕疹的謬誤是什麼？
最常見謬誤是經常以為濕疹患者需要戒口。
其實食物敏感只是加劇濕疹的其中一個因素。醫生建議不宜盲目戒口，例如不少人會戒牛肉，但沒有證據支持所有患者都要戒牛肉。
另外，食物引致濕疹的情況小朋友相對較多，成人影響會較少，但家長也不宜讓子女過度戒口，容易引致營養不良，影響健康及成長。如果濕疹情況嚴重，可考慮做食物敏感測試，找出真正致敏物質，繼而避免接觸和進食。
7. 哪些情況濕疹患者才要戒口？
濕疹患者容易同時患有其他過敏症，例如食物過敏，如果醫生從過敏病史中發現過敏反應，例如蕁麻疹或濕疹誘發，並與接觸某些致敏原如食物有關，尤其當濕疹持續嚴重或沒有好轉時，便會進食物過敏測試。濕疹患者必須經過醫生詳細評估，如過敏病史、食物過敏測試的引導下，確認對某類食物過敏才可考慮戒口。
8. 有哪些環境因素會加重濕疹？
除先天基因遺傳外，後天環境因素也可誘發濕疹，並影響濕疹復發機會和病情嚴重程度，包括天氣轉變、塵蟎、動物毛屑、環境污染如汽車廢氣、空氣中的懸浮粒子、經常洗手、接觸清潔劑等，都可令皮膚產生過敏反應。
9. 秋冬時節濕疹患者應該如何護膚？
- 避免用過熱的水洗澡，以免洗去皮膚表面的油脂，引致皮膚乾燥
- 多使用潤膚膏，以補充天然油分及滋潤皮膚，恢復表皮屏障保護功能，減輕乾燥痕癢感
- 潤膚霜宜於洗澡後趁皮膚仍有微濕時塗上，其保濕效果最佳
- 避免經常接觸刺激性的物品，如清潔劑等
- 日常生活可以避免接觸塵蟎、花粉、霉菌、動物毛屑、汽車廢氣等致敏原
- 避免經常接觸刺激物如二手煙、防腐劑、肥皂、清潔劑、添加香料等，並應避免穿著刺激性衣物，如毛衣、羊毛或尼龍衣物
10. 秋冬時節有何穿衣建議？
避免穿著刺激性衣物，如毛衣、羊毛或尼龍衣物；宜選擇棉質衣物。