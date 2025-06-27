戶外防曬｜女子烈日下無搽防曬嬉水 雙腳三度燒傷無法行路 6大防曬貼士忌與蚊怕水混用

烈日下身在戶外又不善用防曬產品，後果並非單純曬黑般簡單。一名女子近日就分享自身經歷，指自己在陽光普照之下玩水上活動，未搽防曬以為只會輕微曬傷，未料數小時後已感雙腿劇痛，求醫後驚揭受三度燒傷以要做手術，過程甚為痛苦。

