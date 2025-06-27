戶外防曬｜女子烈日下無搽防曬嬉水 雙腳三度燒傷無法行路 6大防曬貼士忌與蚊怕水混用
綜合外國傳媒報道，該位名叫Taylor Faith的女子在TikTok上分享經歷，指自己日前特地選擇陽光明媚的日子去玩水上槳板（paddle board），落水前卻發現太陽油經已用完。她以為不搽防曬最多只會輕微曬黑，故未有特地補買就直接落水遊玩。
長時間曝曬致三度燒傷 1星期無法行路
在陽光下活動了約8小時後，Taylor已感雙腿劇痛，隨即前往醫院求診，甚至被醫生診斷其雙腿「三度燒傷」，意味皮下組織已然受損，需立刻接受治療，且即使在手術後數小時仍感極度不適，足足一個星期無法行走。Taylor直言從未想過不搽防曬後果可以如此嚴重，稱「感覺太糟糕了，我寧願死也不要有這種感覺」。
報道指出，美國妙佑醫療國際（Mayo Clinic）表示，過量紫外線可穿透皮膚並傷及深層組織，長時間缺乏防護易導致嚴重曬傷。嚴重曬傷者可能會同時中暑，繼而出現意識模糊、呼吸急促等症狀，與Taylor遭遇的徵狀脗合。
4種人特別易曬傷
報道指任何人都有可能被曬傷，但以下4類人風險特別高：
- 皮膚白皙，有雀斑人士
- 經常曬黑或喜愛日光浴
- 居住在高海拔地區或赤道附近
- 花大量時間在戶外運動、游泳或工作
灼傷分三級 情況嚴重或不覺痛
據醫務衞生局資料，燒傷及燙傷(灼傷)是指熱力對人體組織造成的損傷。嚴重的燒傷多半是因為接觸火、化學藥品、不正確使用電器用品，或過度暴露於烈日之下等。根據嚴重程度，灼傷可分為以下三級：
一級：皮膚表面受傷，發紅但沒有結泡，多見於曬傷
二級：傷及皮膚第二層，會起泡丶流膿水、發紅、劇痛，有時表皮會脫落
三級：傷及皮膚最上面二層及底層部分組織，皮膚可能發白或焦黑。如果神經線遭到破壞，傷勢雖然重但卻不覺得劇烈疼痛。
專家建議正確防曬以預防曬傷及中暑
衛生專家提醒，外出前應於30分鐘前塗抹防水及SPF30或以上的防曬乳，每2小時補塗一次，如流汗或游泳則需更頻密補塗。此外，水上運動建議盡量避開上午10時至下午2時的高紫外線時段；外出時建議選擇通風及陰涼處活動，以減低曬傷及中暑風險。
6款滿分防曬產品
消委會《選擇》月刊第528期曾測試30款適合日常面部使用的防曬產品，其中有6個樣本獲評5分滿分，其中不乏「Chanel」、「Nivea」等著名品牌，包括：
- Chanel（UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution）／大約售價：$485
- Nivea（冰感防曬乳液SPF50）／大約售價：$85
- Seba Med（Multi protect sun lotion）／大約售價：$185
- Vichy（清爽保濕防曬日霜）／大約售價：$240
- Bioderma（高效輕爽防曬乳液）／大約售價：$220
- Cancer Council AU（Sensitive Sunscreen）／大約售價：$89
防曬、蚊怕水搽錯次序效果「清零」
烈日當空尤其需要搽防曬，而夏天亦正值蚊子大量滋生季節，換言之防曬產品容易與蚊怕水並用。台灣國衛院國家蚊媒中心首席防疫顧問陳錦生曾指出，蚊怕水產品的防蚊效果主要來自蚊子不喜歡的味道；若果先噴蚊怕水、外面再搽防曬，防曬產品的味道就會蓋過蚊怕水味道，變相令放蚊效果全失。
Q1.防曬乳塗抹多少才有效？
根據ISO 24444測試標準，要達到產品標示的防曬效能，消費者應最少塗上每方平厘米2毫克的分量，以臉部面積而言，塗抹用量大約為1個茶匙左右。若預期要長時間戶外活動，應該為身體其他暴露在陽光的部分塗上防曬產品。若為了節省使用量或追求清爽感而減少用量的話，防曬效果有機會大打折扣。
Q2.塗抹無色防曬產品或有防曬效能的化妝品後，有需要卸妝嗎？
消費者應參考產品上標示的清洗方法。一般而言，如果防曬產品上標示具有「防水」或「遮瑕」等功效的話，建議消費者使用後進行卸妝或用洗面產品清洗。因為標榜「防水」、「遮瑕」的產品，使用後殘餘在皮膚的機會較高。如果不徹底清洗的話，殘餘物質可能會阻塞毛孔，甚至引起不同的皮膚問題。
Q3.室內要擦防曬嗎？冬天也需要防曬嗎？
如果長時間逗留在戶外的話，不論任何天氣或季節，消費者亦應為皮膚塗抹防曬產品，因為紫外線無處不在，就算雲層也無法阻擋UVA。所以，即使只是陰天的日子，仍有可能令肌膚曬黑或導致皮膚老化、失去彈性等問題。即使停留在室內，如果靠近窗邊會受到陽光照射的話，還是有塗上防曬的需要。
Q4.防曬需要多久補塗1次？流汗該怎麼補防曬？
若長時間從事戶外活動，防曬液會因流汗等原因而逐漸流失，應每隔大約2至3個小時就補充防曬。若從事水上活動，無防水效果的防曬很容易被水沖走，更需勤於補塗。如果皮膚上有汗水，可先用紙巾抹乾汗水，或用吸油面紙輕壓油份後再補塗上防曬產品。
Q5.小朋友適合使用成人的防曬產品嗎？
其實小朋友專用的防曬產品所用的防曬成分與一般成人防曬產品無大差異，有可能會含較少容易導致過敏的防腐劑（如MIT或CMIT）。如果小朋友有皮膚敏感病史和濕疹的話，可考慮選用物理性防曬，減少過敏的風險。小朋友專用的防曬產品一般會使用較方便的噴劑類（spray）包裝，醫生提醒防曬噴霧不應直接噴在面上，建議可先把適量噴霧噴到掌心，再推開塗在皮膚上。
Q6. 防曬容易忽略什麼位置？
一般消費者在使用防曬產品時較容易忽略頭皮、嘴唇、耳背或手背位置，因為這些都是常見皮膚曬傷的地方。