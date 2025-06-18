風赧/蕁麻疹｜蕁麻疹發作痕癢難當 中醫師教2大快速止痕法 4種天然食物對抗發炎
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天氣反覆容易引起皮膚問題，當中不少人就長期承受慢性蕁麻疹之苦，痕癢難當可謂有苦自己知。「蕁麻疹」俗稱「風赧」，有中醫指出，慢性蕁麻疹的特徵是皮膚上出現大小不一、位置不固定的紅疹，並可以反覆發作超過半年。如遇慢性蕁麻疹問題，中醫建議可利用2個方法止痕，並多食4種食物對抗體內發炎因子。
外界刺激引發過敏 起「風赧」痕癢難當
據台灣傳媒《健康2.0》報道，當地中醫師謝彌堅指當外來過敏原與體內的IgE免疫球蛋白結合，會促使皮膚中的肥大細胞釋放組織胺，從而引發過敏反應。謝彌堅解釋，許多人無法找出過敏的誘因，但釋放的組織胺會導致紅疹發癢，讓人感到不適。
2大方法紓緩痕癢
謝醫師建議在慢性蕁麻疹發作時，可以使用凍水沖洗或冰敷來舒緩癢感。至於使用紫草膏止癢，謝彌堅指紫草的確具有抗發炎作用，對於蕁麻疹這種發炎免疫反應確實有舒緩效果，但他建議最好還是就醫，同時提醒要避免使用來源不明的藥膏。
謝彌堅補充，慢性蕁麻疹屬於「慢性發炎」，會誘使發炎因子在體內持續作用，建議大家可以多食以下4種天然食材，幫助身體對抗發炎反應。此外，他提醒食海鮮時應選擇新鮮食材，保持規律的生活作息，亦可透過急慢性過敏原抽血檢測來了解可能的過敏成因，從而有效避免過敏。同時，配合中醫藥物治療，才能有效預防慢性蕁麻疹的發作。
多食4類食物對抗發炎
1.大蒜、洋蔥
這些食材富含槲皮素和硫化物，能對抗自由基，促進免疫細胞的作用。
2.莓果
莓果含有花青素，是天然的抗氧化劑，能降低發炎反應。
3.薑
薑中的薑醇有助於減少發炎反應。
4.水果、果汁
這些食物富含維生素C，有助於免疫功能的正常運作。