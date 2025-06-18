風赧/蕁麻疹｜蕁麻疹發作痕癢難當 中醫師教2大快速止痕法 4種天然食物對抗發炎

天氣反覆容易引起皮膚問題，當中不少人就長期承受慢性蕁麻疹之苦，痕癢難當可謂有苦自己知。「蕁麻疹」俗稱「風赧」，有中醫指出，慢性蕁麻疹的特徵是皮膚上出現大小不一、位置不固定的紅疹，並可以反覆發作超過半年。如遇慢性蕁麻疹問題，中醫建議可利用2個方法止痕，並多食4種食物對抗體內發炎因子。

