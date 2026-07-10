中大研究｜新研發AI-OCT測糖尿黃斑水腫 假陽性轉介個案減六成縮輪候時間
糖尿黃斑水腫可致盲
「糖尿上眼」包括糖尿黃斑水腫，是糖尿病患者視力受損的主要原因之一。糖尿黃斑水腫屬糖尿病併發的視網膜病變，當高血糖情況持續，視網膜微血管受損，視網膜會因供血減少而缺氧，繼而促進新血管生長。然而，這些新生血管異常脆弱，容易滲漏及出血，令視網膜積聚液體而水腫；若水腫位於感光細胞最密集的黃斑區，便會形成糖尿黃斑水腫。
何善衡眼科及視覺科學講座教授、中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任譚智勇教授指出：「糖尿黃斑水腫是糖尿病患者視力受損的主要原因之一，每百名糖尿病人就有七人受糖尿黃斑水腫困擾。早期糖尿黃斑水腫可以說是無聲無息，惟倘置之不理，沒有及早治療，出現視力模糊時為時已晚，嚴重者更會導致視力減退甚或失明。」
眼底相篩查存局限
糖尿病視網膜病變篩查，是減少糖尿病人因「糖尿上眼」致視力受損的重要策略。現時臨床普遍透過定期眼底攝影，檢查及判斷黃斑區是否出現血管滲漏或腫脹。不過，眼底相只提供視網膜二維影像資訊，單憑影像判斷有一定局限，較容易出現假陽性情況。
中大醫學院指出，假陽性個案會令病人承受不必要的轉介和診症，亦可能增加焦慮；同時，眼科專科醫生工作量增加，寶貴醫療資源被分散，真正有需要及早治療的病人，或因輪候時間延長而受到影響。
AI-OCT助減少假陽性
中大團隊研發的AI-OCT系統，運用人工智能配合OCT檢查，提供眼底三維影像資訊，以提升篩查及轉介準確度。團隊分階段進行臨床評估，首階段於2020至2023年間透過分流診所招募603名糖尿病患者，結果顯示AI-OCT系統對糖尿黃斑水腫的檢測靈敏度高達98%，特異性高達91%。
基於首階段發現，團隊於2023至2025年間透過糖尿病視網膜病變篩查計劃，找出276名經眼底相初步懷疑患有糖尿黃斑水腫的患者，並隨機分配至使用AI-OCT系統輔助複檢的「介入組」，以及直接轉介專科門診評估的「控制組」。
研究顯示，在介入組中，AI-OCT系統判讀39人檢測到糖尿黃斑水腫，另有17人結果未能斷定，經眼科專科醫生判斷後均轉介至專科門診評估，最終共有41人確診。至於直接轉介專科門診的控制組，則最終有43人確診。換言之，經AI-OCT系統複檢後，轉介至專科門診的比例可由全部轉介，減至39.4%，即大減六成。
- 控制組139人全部轉介至專科門診評估，當中43人確診糖尿黃斑水腫
- 介入組137人中，54人需轉介至專科門診評估，當中41人確診
- 經專科門診評估後屬假陽性轉介的比例，由控制組69.1%，降至介入組24.1%
盼推展至不同醫療層面
中大醫學院眼科及視覺科學學系臨床助理教授司徒家浩醫生表示：「糖尿病視網膜病變惡化速度不一，現時患者接受篩查後，往往需要來回轉介至專科及進行 OCT 檢查，確診程序繁複漫長，其間部分患者可能已喪失一定視力。倘若可透過 AI-OCT 系統盡早篩走假陽性個案，就可避免不必要的轉介，減省醫療成本，並縮短病情更緊急患者的候診時間。」
中大醫學院眼科及視覺科學學系教授張艷蕾教授表示：「是次成果為眼科及其他專科提供一套可行框架，讓 AI 輔助工具真正用於臨床。團隊期望將 AI-OCT 系統能推及各醫療服務層面，於基層及第二層醫療為糖尿病患者進行視網膜病變篩查，並協助第三層醫療服務為懷疑糖尿黃斑水腫個案分流，讓病情較緊急的糖尿黃斑水腫患者及早獲得治療，減少對視力的損害。」