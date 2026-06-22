中大研究｜12萬港人患青光眼屬致盲主因 新療法有望恢復近七成視力
青光眼為本港致盲主因
青光眼屬視神經退化性疾病，是全球第二大致盲眼疾，亦是本港永久致盲的首要原因。目前全球青光眼患者超過8,000萬人，本港約有12萬名患者，相當於每63人便有1人患病。一般而言，每7名確診者中便有1人最終雙目失明，而青光眼亦佔本地永久失明病例約23%。
青光眼現時的標準治療包括藥物、激光及外科手術，主要透過降低眼壓，延緩眼底視網膜神經細胞受損及死亡。不過，傳統治療無法逆轉患者已受損的視覺功能，不少患者即使接受治療，確診後視力仍會逐漸惡化，嚴重者甚至於10至20年內完全失明。
中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授（臨床）陳培文醫生表示，降低眼內壓是目前唯一證實有效的療法，惟不少患者即使接受治療，視力仍持續惡化，最終失明，可見眼內壓並非青光眼的唯一成因，急需直接保護神經細胞的治療。
新療法恢復近七成視力
中大醫學院研究團隊為突破傳統治療局限，透過多項小鼠青光眼模型，模擬人類青光眼中的慢性及急性高眼壓，以及視神經受壓等情況，成功找出與視網膜神經細胞受損及功能恢復密切相關的關鍵調控因子GHRHR。
研究證實，抑制GHRHR後，小鼠整體視覺功能顯著改善，原已喪失的避光行為恢復近七成；同時有效抑制一種導致細胞死亡的「鐵死亡」機制，令神經細胞存活率提升近五成。「鐵死亡」是指一種因鐵質過度積聚而導致細胞死亡的過程。
在視覺訊號傳遞方面，模擬患有青光眼的小鼠原本已喪失約八成視覺訊號傳導能力；研究顯示，在抑制GHRHR後5天內，相關功能顯著恢復至接近正常水平的五成。此外，接受相關處理的小鼠未見眼底結構異常或病變，反映此治療策略或具良好安全性。
期望5至7年內臨床應用
陳培文醫生表示：「我們在多個動物模型驗證，成功掌握一個有望挽救青光眼視力的關鍵因素。透過抑制GHRHR功能，不但能精準抑制導致細胞『鐵死亡』的有害物質，保護視神經結構，更能恢復因疾病受損的視覺功能，達到『治標治本』的療效。」
研究通訊作者、中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授朱偉傑博士指出，是次發現為研發更精準及有效的原發性青光眼治療提供臨床前實證。他表示：「我們期望可在五至七年內將此創新療法轉化為臨床應用，並計劃研究其於深近視患者等高風險群組的潛在效益，為更多青光眼患者帶來曙光。」
團隊形容，這項研究的重點並非單純降低眼壓，而是直接針對視網膜神經細胞死亡及視神經退化機制，為青光眼治療提供新的方向。若未來能成功轉化至臨床應用，或可成為現有降眼壓療法以外的輔助或新型治療策略。
料全球患者增至1.1億
何善衡眼科及視覺科學講座教授、中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任譚智勇教授表示，預計2040年全球青光眼患者將增至1.1億人，而且任何年齡人士均有機會患上青光眼，因此今次發現令人鼓舞，有望突破傳統界限，研發出除「降眼壓」以外，也可治療青光眼的全新療法。
譚智勇教授又指出：「隨著人口老化，青光眼帶來的醫療及社會負擔與日俱增。我們將進一步研究此開創性神經保護療法，有望為全球青光眼及其他視神經退化疾病的治療提供全新方向，並改變致盲眼疾的治療策略。」