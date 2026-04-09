眼部健康｜亂捽眼可損角膜加重散光 醫生教不傷眼捽眼法 有效止痕同時紓緩疲勞

每逢季節交替，不少市民均會出現眼部痕癢症狀。大眾普遍習慣徒手揉擦雙眼以紓緩不適，惟眼科醫生警告，此舉不但容易將手部細菌帶入眼內，粗暴摩擦更可能導致角膜受損及加深散光。此外，若眼癢難當且久治不癒，患者更需提防是否患上乾眼症等共病危機。

