眼部健康｜亂捽眼可損角膜加重散光 醫生教不傷眼捽眼法 有效止痕同時紓緩疲勞
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每逢季節交替，不少市民均會出現眼部痕癢症狀。大眾普遍習慣徒手揉擦雙眼以紓緩不適，惟眼科醫生警告，此舉不但容易將手部細菌帶入眼內，粗暴摩擦更可能導致角膜受損及加深散光。此外，若眼癢難當且久治不癒，患者更需提防是否患上乾眼症等共病危機。
垂直捏眼皮代揉眼 促進油脂分泌
針對眼部痕癢，台灣朝沐和安診所眼科醫生陳韵臻建議，患者在徹底清潔雙手後，應以「捏」取代「揉」。她解釋，人體上下眼瞼各有20至30條俗稱「瞼板腺」之油管，負責分泌油脂以保護淚水免被蒸發。當結膜感到痕癢時，從眼皮上垂直輕捏，除了能物理性減輕癢感，亦能協助油管分泌暢順，從而保護眼球表面。
過敏與乾眼互為因果 互相加劇症狀
坊間常誤以為眼癢必然等同過敏性結膜炎。國際醫學研究顯示，過敏反應與乾眼症經常以共病形式出現，兩者互為因果。過敏引發之發炎反應會破壞淚膜脂質層，加速眼球水分蒸發；而眼球表面一旦因乾燥變得粗糙，異物感與痕癢程度便會隨之放大，令患者更傾向揉擦眼睛，形成病情持續惡化之循環。
5大異常警號 慎用含防腐劑藥水
為免延誤診治，醫療團隊提醒大眾需留意身體發出之求救信號。若出現以下5項潛在警號，建議及早尋求眼科醫生進行乾眼整合檢查：
- 多重不適：眼癢合併乾澀、灼熱或異物感。
- 特定環境惡化：長時間注視屏幕或身處冷氣環境後，不適感明顯加重。
- 視力波動：視線出現忽明忽暗，需眨眼後才恢復清晰（此屬淚膜破裂指標）。
- 藥水無效：使用抗過敏眼藥水後效果不彰，甚至感覺越滴越乾。
- 反覆發炎：反覆患上結膜炎，或睫毛根部積聚化妝品污垢。
診所亦特別提醒，部分抗過敏眼藥水含有防腐劑成分，若長期頻繁使用，會對角膜上皮組織造成刺激，引發反效果。若症狀並非單純典型過敏，應尋求專業醫學評估，切忌盲目依賴眼藥水或揉擦了事。