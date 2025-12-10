青光眼｜手機藍光可致青光眼？ 醫生拆解視力小偷5大迷思 急性 vs 慢性差別+謬誤一文睇清
青光眼為什麼被稱為「視力的小偷」？
何醫生指：「青光眼在初期病徵並不明顯，主要病徵為周邊視力損失，只有當病況開始影響到眼睛中間的視覺位置時，病人才會開始察覺到視力有問題」，但此時病情往往已經屬於比較後期的階段。這種在不知不覺中損害視力、延誤治療的特性，正是青光眼「視力小偷」稱謂的由來。
青光眼可分為哪幾種？
青光眼最基礎的區分方法是根據發病的速度和病徵的明顯程度，分為急性與慢性兩大類：
- 急性青光眼：病情發展迅速，需要緊急處理。伴隨眼痛、眼睛紅腫或視力模糊等情況。
- 慢性青光眼：緩慢發展，初期無明顯症狀。視野慢慢由側邊收窄，自覺視力損失時通常已屬後期症狀。
除了發病速度之外，青光眼亦可根據眼睛的結構、眼壓水平及病因進行更詳細的區分。何醫生指出，了解這些分類有助於醫生判斷最合適的治療方案：
- 按房角結構區分： 分為開角性青光眼，即房水引流的房角結構開放；以及閉角性青光眼 ，即房角結構閉塞。
- 按眼壓水平區分： 分為高眼壓青光眼（眼壓超過正常水平）與正常眼壓青光眼（眼壓位於正常範圍內，但視神經仍受損）。
- 按成因區分： 分為原發性（沒有特別基礎病因）與繼發性（因其他眼睛疾病，例如眼睛發炎、外傷或嚴重白內障等引起）。
哪些人容易患上青光眼?
何醫生提醒，青光眼的風險因素可分為幾大範疇，主要高危風險因素包括：
- 遺傳病史： 家族中有青光眼病史的人士，患病機會較高
- 系統性疾病： 患有糖尿病、睡眠窒息症、偏頭痛等身體疾病
- 眼睛結構因素： 患有深度近視或深度遠視等屈光不正的人士
- 眼疾或創傷史： 眼睛曾發炎、受過眼部外傷、或有成熟的白內障等繼發性原因
何醫生引述美國眼科學會建議，四十歲以上人士宜接受一次全面眼睛檢查；如果風險因素較多，亦應特別留意並接受詳細檢查。
懷疑自己患青光眼應怎樣檢查？
何醫生指出，目前暫未有可行的居家自檢方式，如有懷疑可到醫院或診所，由醫生進行一系列綜合眼睛檢查及評估：
- 基本檢查： 檢查視力、量度眼壓，並檢查房角結構是否閉塞
- 眼底檢查： 檢查視神經是否受到損害
- 儀器掃描： 進行光學斷層掃描（OCT），檢查視神經結構受損程度
- 功能檢查： 進行視野檢查，評估視神經功能上的損失情況
青光眼治療方式有哪些？
青光眼的治療目標是控制眼壓，何醫生表示，目前治療以眼藥水為其中一種最常用的一線方案，必要時可配合激光或手術，選擇何種治療，需由醫生與患者溝通後，根據青光眼的類型、病情嚴重程度及患者日常生活模式作出綜合判斷，從而制定最合適的治療計劃。
青光眼5大迷思
迷思1：長時間接觸手機、電腦藍光易患青光眼？
何醫生： 藍光不會直接引致青光眼，坊間對藍光的擔憂可能與黃斑退化有關，但這主要基於動物實驗，在人體上造成影響的證據並不確定，且與青光眼無直接關聯。
迷思2：眼壓正常、視力正常，就一定不會患上青光眼？
何醫生： 不一定。
眼壓正常： 有一種叫「正常眼壓青光眼」，即使眼壓在正常範圍內，若視神經本身較脆弱或已經退化，仍會患上青光眼。
視力正常： 視力檢查主要測試中央視力。由於青光眼初期是影響側邊視野，一般的視力檢查並不能完全排除青光眼。
迷思3：老人家才會有青光眼？
何醫生： 不是。 青光眼並非老人家獨有，除了先天性青光眼外，年輕人也會因為其他眼疾（如發炎、創傷）引致繼發性青光眼。雖然目前沒有具體數字證實「青光眼年輕化」，但透過多做篩查，能更早發現年輕患者。
迷思4：做青光眼檢查好痛？
何醫生： 進行篩查檢查，例如量度眼壓或OCT掃描，基本上是沒有痛楚的。只有在進行激光或手術等治療方案時，才會有侵入性。
迷思5：患青光眼視力無法逆轉，那治療是否無效？
何醫生： 絕對不是，因為治療目的並非逆轉已損失的視力，而是保存現有視力和視覺神經功能。若不治療，現有視覺神經功能及視力有機會繼續減退。因此，治療的關鍵在於盡量減輕日後退化的速度。