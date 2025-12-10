青光眼｜手機藍光可致青光眼？ 醫生拆解視力小偷5大迷思 急性 vs 慢性差別+謬誤一文睇清

青光眼常被形容為「視力的小偷」，是全球致盲的主要原因之一，在香港的發病率亦不容忽視。青光眼會導致視神經受損，造成視力永久性喪失。今期《日日健康》醫聊室專訪眼科專科醫生何頴流，為大家拆解青光眼的常見迷思，並詳談其高危因素與治療方向，讓大眾及早識別風險、把握治療時機。

