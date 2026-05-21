眼瘡中醫｜生眼挑針非只是熱氣2類眼瘡拆解 中醫教按摩兩個穴位保健防復發
眼挑針｜中醫如何理解眼瘡？
從中醫角度看，眼瘡並非單一病症，而是需按其表現、位置、痛感及病程分辨。莫迪麟博士指出，麥粒腫多屬「針眼」，其特點是常見於瞼緣，發病初期可出現紅腫疼痛，之後較易化膿或潰破。其形成多與脾胃積熱、風熱外襲，或不潔揉眼、邪毒外犯有關。
至於霰粒腫，則多屬中醫所說的「胞生痰核」。這類眼瘡較常出現在眼瞼內側，觸摸時多為堅硬腫塊，痛楚不一定明顯，病程亦相對較慢。中醫認為，其成因可與痰濕內聚、脾失健運或氣滯痰結有關。
簡單而言，針眼多偏向急性、紅腫疼痛及較易化膿；胞生痰核則偏向慢性、硬塊明顯但痛感較少。兩者雖然同樣可表現為眼瞼腫塊，但中醫處理方向不同，不宜一概而論。
眼挑針｜針眼與胞生痰核點樣分？
|中醫分類
|對應情況
|常見表現
|相關成因
|針眼
|多對應麥粒腫
|常見於瞼緣，初起紅腫疼痛，較易化膿潰破
|脾胃積熱、風熱外襲、不潔揉眼、邪毒外犯
|胞生痰核
|多對應霰粒腫
|常見於眼瞼內側，觸之堅硬而少痛，病程較慢
|痰濕內聚、脾失健運、氣滯痰結
莫迪麟博士指出，針眼與胞生痰核的病勢不同，因此中醫處理時會強調「辨證論治」，即根據患者的體質、症狀及病程階段，制定不同治療方向。
眼挑針｜針眼未化膿可清熱散結
若屬針眼初期，尚未形成明顯膿點，中醫可透過清熱散結方向處理，目標是減輕局部紅腫疼痛，協助炎症消退。治療上可因應體質及病程，配合不同藥方，以調和臟腑、清熱解毒。
莫博士指出，針灸亦可作為輔助治療。臨床上常選取太陽、風池、合谷、絲竹空等穴位，以疏風清熱、通絡散結，幫助紓緩眼周不適及局部腫脹。
不過，若針眼已經成膿，則不宜自行擠壓或挑破，以免邪毒擴散。必要時，應由醫護人員評估是否需要透過外科方式切開排膿，避免自行處理導致情況惡化。
眼挑針｜胞生痰核重在化痰散結
胞生痰核的病程一般較慢，腫塊多較堅硬而痛感不明顯。中醫處理方向主要是化痰散結及調理脾胃，並會因應患者體質差異調配藥方。若患者本身容易痰濕內聚、脾胃運化較弱，調理重點便不只在眼部，而是要從整體體質着手。
在輔助治療方面，莫博士指出，可透過針刺豐隆、血海、足三里等穴位，以調脾化痰、促進局部氣血運行，達到消腫軟堅的作用。
但若腫塊較大、持續不退，或影響外觀及視線，仍應考慮由眼科醫生作外科處理。中醫調理可作輔助，但不應取代必要的醫學評估。
眼挑針｜熱敷可助氣血流通但要小心
中醫認為，針眼初期或胞生痰核，均可採用濕熱敷，幫助促進局部氣血流通，令腫塊成熟或逐步消散。坊間常見以雞蛋作熱敷，亦是較多人熟悉的方法。
不過，莫博士提醒，熱敷並非愈熱愈好。若溫度過高或操作不當，可能刺激眼部皮膚甚至造成不適。如紅腫熱勢明顯或已化膿，便應審慎處理，不宜自行反覆熱敷或按壓。若需要配合藥材外敷，亦應由專業人士指導，不應自行配藥敷眼。
眼挑針｜生眼瘡要戒口嗎？
不少人一生眼瘡便會立即「戒口」，尤其避免辛辣煎炸食物。莫博士指出，在症狀較明顯期間，患者可按個人體質適度減少辛辣煎炸、油膩甜品或生冷冰凍食物。
不過，中醫強調體質有別，戒口範圍亦因人而異，不宜一概而論。若屬偏熱、紅腫痛較明顯者，飲食上或需避免助熱食物；若與痰濕、脾胃運化較弱有關，則可能更需要減少油膩甜食及冰凍食物。具體飲食調整，宜由中醫師按體質判斷。
眼挑針｜按摩兩個穴位紓緩
莫博士亦提到，市民日常可適度按摩特定穴位，作為輔助紓緩或保健措施。不過，按摩時應以輕柔為原則，避免直接按壓腫塊或用力揉眼。
- 太陽穴：位於眉梢與外眼角之間凹陷處。中醫認為有清熱明目、減輕眼周緊繃與腫脹、促進微循環的作用，有助紓緩針眼初期不適與痰核引起的眼周壓力。可用指腹輕柔打圈按摩，每次1至2分鐘。
- 絲竹空穴：位於眉毛尾端外側凹陷處。中醫認為有疏風清熱、通絡明目的作用，有助疏散針眼及痰核引起的局部氣血淤滯，減輕眼皮腫脹並改善眼周微循環。可用指尖輕壓、點揉1至2分鐘。
總括而言，從中醫角度看，眼瘡需先分辨是偏急性的「針眼」，還是偏慢性的「胞生痰核」，再按體質及病程處理。若眼瘡紅腫疼痛明顯、已化膿、腫塊持續不退或反覆發作，應及早求醫，避免自行擠壓、挑破或胡亂外敷，以免延誤病情。
眼挑針治療｜生眼瘡碌雞蛋有冇用？醫生教10分鐘熱敷正確3步 4種情況或需用藥
眼瘡分別｜眼生瘡未必只是眼挑針！麥粒腫、霰粒腫症狀大不同 9種情況要求醫