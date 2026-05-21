眼瘡中醫｜生眼挑針非只是熱氣2類眼瘡拆解 中醫教按摩兩個穴位保健防復發

【眼瘡/眼挑針/中醫/霰粒腫/醫聊室】眼瘡反覆發作，不少人會形容為「熱氣」或「生眼挑針」，亦有人希望從中醫角度調理體質，減少復發機會。香港中文大學中醫學院講師莫迪麟博士接受消委會訪問時指出，在中醫理論中，俗稱眼挑針的麥粒腫多屬「針眼」，常見於眼瞼邊緣，初起時紅腫疼痛，較易化膿；而霰粒腫則多屬「胞生痰核」，常見於眼瞼內側，觸摸時較堅硬而少痛。由於兩者病勢不同，處理方法亦不一樣，需按個人體質及病程辨證處理。

