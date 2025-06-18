銀髮族常見眼睛問題—從淚眼看眼睛健康
銀髮族朋友經常有淚水汪汪，眼濕濕的問題。雖然好像影響不大，但不少溢淚患者的日常生活都受到困擾，甚或影響視力質素及眼周健康。要找出病因，首先應了解淚水從製造至流走的過程。
眼睛的「水龍頭與去水位」—淚腺及淚道系統
試想像一個洗手盆，水從水龍頭流出，經去水位排走。當水開得太大、或下水道堵塞，便會滿瀉。淚腺就如這個「水龍頭」，位於眼球的外上側，受神經系統控制，負責製造淚水以滋潤眼球及沖走異物。
而淚道系統則是「去水位」，由上下眼瞼內側的淚小點開始，淚水經淚小管、淚囊及鼻淚管流入鼻腔後排出。過程中淚水會暫存在淚囊，當眼周肌肉收縮時，會擠壓淚囊，使淚水排走。當淚水製造和排走的速度失衡時，就會出現溢淚情況。值得注意的是，健康的淚層對眼睛的視覺功能十分重要。
淚水分泌過多
當眼球表面受到刺激，例如異物入眼，淚腺就會分泌更多淚水，試圖沖走刺激物。同樣，眼表疾病亦可能成為刺激源，常見例子有結膜炎、眼瞼炎等。一個看似矛盾的例子就是乾眼症，患者因角膜表面乾燥發炎，反會刺激淚腺分泌過多淚水。然而，這些淚水質量欠佳，無法均勻分佈在眼球上，反而引致溢淚。此外，隨著年齡增長，眼瞼肌肉及皮膚鬆弛，可引致眼皮鬆垂、眼瞼內翻等情況，眼睫毛因而會刺向眼球，刺激淚水分泌外溢。
淚道排水問題—「塞淚管」
「塞淚管」只是統稱，實際上要確認真正的阻塞位置，對治療十分重要。淚道系統每個位置，都可能因老化、結痂或發炎引致狹窄或阻塞，臨床上鼻淚管堵塞最常見。另外，眼部軟組織退化亦可導致結膜鬆弛、眼瞼外翻等情況，妨礙淚水進入淚小點。神經性疾病如顏面神經麻痺，也可能令眼周肌肉癱瘓，使淚水積存在淚道內，無法排走。
由此可見，溢淚可能是眼睛出現不同問題的徵兆。眼科醫生須要在面診時，利用顯微鏡檢查眼表及仔細分析症狀和眼周健康，並視乎情況考慮進行淚道沖洗及探通術，以作淚道檢查。此外，亦建議「流眼水」患者應及早諮詢專業意見，進行檢查及作出相應的處理，以免情況惡化。
專欄：浸醫與您
撰文：眼科專科醫生區家康