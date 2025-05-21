認識脊椎感染
脊椎是我們身體的重要支柱，不但支撐整個身體，同時亦保護神經，讓我們可以直立行走。雖然脊椎感染不算常見，但由於早期症狀不太明顯，因此較容易被忽略或誤診。一旦拖延了治療，在感染後期才處理，有機會破壞神經及脊椎結構，導致脊柱變形及甚至癱瘓。
感染如何發生？
脊椎感染最常見的病原體為金黃葡萄球菌及大腸桿菌，肺結核桿菌亦在香港較常見。病菌通常經血液進入脊椎或附近的感染，如尿道感染入侵脊椎；或經一些脊椎穿刺程序引致部位感染，包括椎體骨髓炎、椎間盤炎、硬膜外膿腫等。
患者可能有持續背痛、頸痛、發燒、體重減輕，甚至上下肢無力及大小便失禁。而糖尿病人、腎病患者、癮君子、長期使用類固醇，或有接受脊椎植入物手術患者，都是脊椎感染的高危一族。
檢查及治療
醫生會透過抽血檢查發炎指數（如白血球、丙種反應蛋白(CPR)及血液種菌），以及利用磁力共振掃描，確認受感染位置及嚴重程度。為了確定感染病原，亦可能需要透過電腦導引抽取組織作化驗。
一般情況下，抗生素治療需持續六至八星期；若是感染肺結核，療程需長達六至十二個月。如患者的脊椎出現膿腫、神經受到壓迫、藥物治療無效或脊椎不穩，則可能需透過手術治療，如進行清創、減壓及內固定融合手術。
真實案例分享
一名58歲有慢性濕疹及糖尿病患者，並長期使用類固醇。他出現腰痛及雙腿無力兩星期，經檢查及磁力共振掃描後發現，腰椎L2/3節有感染跡象，尿液培植有金黃葡萄球菌。使用了兩週抗生素，臨床沒有好轉，最後患者接受了清創手術及完成八週抗生素療程。雖然將感染清除，但仍留下永久的脊柱側彎。
如有任何疑問，應儘快尋求專業醫療意見，選出適合的治療方案，以免情況進一步惡化。
專欄：浸醫與您
撰文：骨科專科醫生孫子敬醫生