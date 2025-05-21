脊椎是我們身體的重要支柱，不但支撐整個身體，同時亦保護神經，讓我們可以直立行走。雖然脊椎感染不算常見，但由於早期症狀不太明顯，因此較容易被忽略或誤診。一旦拖延了治療，在感染後期才處理，有機會破壞神經及脊椎結構，導致脊柱變形及甚至癱瘓。

