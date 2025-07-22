缺血性中風｜中大研發全球首款磁控螺旋微導管 助治中遠端腦血管栓塞減手術風險
腦血管如迷宮 傳統導管難操作
中風是全球導致死亡及永久殘障的最常見成因，研究指出，每從出現中風到介入治療之間每早一分鐘，可為患者增加一周無殘疾預期壽命，因此及時介入治療極為重要。中遠端血管栓塞佔急性缺血性中風約25%至40%，然而，現行靜脈溶栓與機械取栓，對這些較細小、位置較遠的血管療效有限，手術難度及風險高。
現有導絲與導管進入腦血管時，需醫生從體外旋轉操作方向，但因血管彎曲細小，控制困難且易傷及血管壁，增加腦出血風險。中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任梁慧康教授指出，腦血管如迷宮般錯綜複雜，手術過程中失去遠端血管通路的風險較高，每耽誤一分鐘都影響預後。
軟性、可導向、多功能的一體化微導管
MSRM由中大醫學院與工程學院聯手研發，直徑僅約0.5至0.9毫米，設有柔性矽膠導尖，配備可旋轉導頭，能透過外部磁場無線操控，應對複雜血管結構。
中大工程學院機械與自動化工程學系張立教授表示，MSRM集導航與治療於一體，除能準確抵達血栓位置外，亦可注射溶栓藥、機械性破碎血栓，並安全回收血栓碎片，過程無需更換工具，大幅減低手術風險，提升治療效率。
在模擬人體腦血管的胎盤測試中，MSRM對血管細胞的損傷遠低於傳統導絲。梁慧康教授補充，MSRM以低轉速操作，能減少對脆弱血管的衝擊，解決以往工具難以處理血管急彎的問題。
中大醫學院周毓浩創新醫學技術中心研究助理教授陳啟楓指出，MSRM已於兔子體內及人類胎盤血管成功測試，顯示具臨床應用潛力，新技術有望為現時難以受益於傳統治療的中遠端血管栓塞患者帶來新希望，減少併發症風險。
預防中風從生活習慣做起
團隊提醒，除技術發展外，公眾應正視中風的高危因素，包括高血壓、糖尿病、高膽固醇、肥胖、吸煙及缺乏運動等，呼籲大眾應保持均衡飲食、定期進行帶氧運動、戒煙、避免過量飲酒，並透過定期體檢妥善管理慢性疾病。
中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科助理教授葉耀明醫生指出，識別中風警號與預防同樣重要。如懷疑中風，必須立即行動、盡快求醫。及時治療可挽救生命，並可大大降低導致永久殘障的風險。
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