失智症｜74歲心臟名醫驚患失智 4種異常步姿屬患病先兆 提早10年發現認知障礙
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台灣心臟外科知名專家林芳郁曾擔任三間醫學中的院長，近日卻傳出已罹患失智症並已抗病五年，引起當地大眾對失智症關注。有醫生就指出，有研究顯示失智症患者早在確診10年前可能已出現病徵，其中包括步行動作的明顯改變，提出4種「步姿」供各位注意。有本地腦神經專科醫生則指，規律生活及特定飲食法有助於減低罹患失智症風險。
台灣重症科醫生黃軒於其社交平台指出，2024年發表於《柳葉刀-老年健康》的一項研究指出，老年人在大腦退化或失智症發作前，走路姿態可能會先發出信號，比真正出現認知障礙早了10年。這些信號可能預示著關節系統、肌肉組織或神經系統的病變。
行路4種異狀預視失智
黃軒指出，這些研究結果突顯早期診斷和治療的重要性，以便在大腦老化前採取措施，可能有助於延緩或預防認知或失智的衰退速度。黃醫生又提醒長者如出現以下4種走路步態改變，就應該及早就醫。
1.拖住行
特徵是腳抬不起來，總是拖著地走，情況可能與正常腦壓的腦積水有關，並可能伴隨記憶力減退和排尿障礙。
2.步履搖晃
走路時搖搖晃晃，難以保持平衡，可能是腦出血、腦梗塞或小腦病變的徵兆。
3.跛住行
一隻腳正常，另一隻腳因神經或肌肉功能障礙無法正常行動，常見於坐骨神經痛、椎間盤狹窄等。
4.碎步行
快速而短距離的小碎步，身體多會僵硬並前傾，可能是帕金森氏症或中樞神經系統退化疾病的表現。
本港逾10萬認知障礙症患者
本港人口老化情況顯著，立法會議員江玉歡的一項政策研究估計，現時本港已有逾10萬名長者患有認知障礙症，約佔本港長者人口10%；隨着人口老化進一步加劇，估計2039年60歲及以上的人士中將有33.3萬人將患認知障礙症。
打牌防腦退化？ 專家教1種飲食法防失智
本港腦神經科專科醫生盧文偉接受《日日健康》醫聊室訪問時指，長者突然變得多疑或善忘都可能是患上認知障礙症先兆。對於坊間常流傳多打麻雀有助預防腦退化或認知障礙，盧醫生指多打麻雀等活動的確能刺激腦部、增強專注力及社交互動，對延緩腦部老化有幫助，然而單靠打牌並不足以全面預防，還需結合其他健康生活習慣。
哪些方法護腦有助減低病發風險？
盧醫生建議，以下方法有助護腦：
- 維持良好血管健康：控制血壓、糖尿病及膽固醇
- 定期參與腦力活動：如閱讀、學習新技能
- 增加體能活動：如每天30分鐘快步行
- 保持社交互動：避免孤立
- 確保充足睡眠
- 避免吸煙和過量飲酒
在飲食及日常生活有何其他建議？
飲食建議
- 採取地中海飲食：多吃魚類、橄欖油、全穀物、新鮮蔬果和堅果，減少攝取加工食品和飽和脂肪
- 戒煙限酒：減少毒素對腦部的損害
- 管理慢性疾病：控制血壓、血糖和膽固醇水平
生活建議
- 保持規律作息，避免熬夜
- 定期體檢，管理慢性疾病
- 維持積極心態，參與社交活動和學習新事物