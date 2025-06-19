失智症｜74歲心臟名醫驚患失智 4種異常步姿屬患病先兆 提早10年發現認知障礙

台灣心臟外科知名專家林芳郁曾擔任三間醫學中的院長，近日卻傳出已罹患失智症並已抗病五年，引起當地大眾對失智症關注。有醫生就指出，有研究顯示失智症患者早在確診10年前可能已出現病徵，其中包括步行動作的明顯改變，提出4種「步姿」供各位注意。有本地腦神經專科醫生則指，規律生活及特定飲食法有助於減低罹患失智症風險。

