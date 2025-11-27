大埔宏福苑五級火｜網民紛稱不安心痛無法入睡 心理專家籲「暫停接觸」停睇片睇新聞
專家：身心壓力屬自然反應
宏福苑大火因火勢在竹棚等不尋常物料上迅速蔓延，波及屋苑七座大廈，現場慘烈的畫面，以及隨後廣泛流傳的殉職消防員資訊，讓許多未親身在場的市民亦感到情緒不安。
香港心理學會臨床心理學組曾經在過往的重大事件指出，當市民從媒體或親身接觸到不安影像後，身心可能會出現短期的壓力反應。這些反應包括影響食慾和睡眠、心緒不寧、坐立不安、逃避與事故相關的活動，以及事故片段在腦海中不時浮現（侵入性回憶）等。
有臨床心理學家曾提醒，透過媒體目睹災難，足以引發震驚、麻木、悲傷或無助等情緒，有些人甚至會突然想哭。但該學會曾指出，上述情況屬於面對危機時產生的自然反應，皆屬正常及短期的。這些急性反應會隨時間減退，市民毋須過份擔心或憂慮，亦不應將這些自然反應視為生病。
急性壓力不等於 PTSD
雖然公眾可能會出現強烈的急性壓力反應，但專家指出，一般會在數天至數星期內慢慢緩解，並不等同於嚴謹的創傷後壓力症（PTSD）。PTSD通常由親歷生死威脅或近親遭遇重大創傷所引發，診斷上會以症狀持續超過一個月為主要門檻。一般市民即使有類似症狀，通常不會符合嚴謹的 PTSD 標準。然而，若症狀持續一個月以上，且嚴重影響日常生活，則必須尋求專業協助。
資訊爆炸影響情緒 專家籲「暫停接觸」
災難發生後，不少市民不斷追看相關資訊，但長時間接觸災難畫面，容易引發「資訊疲勞」，令情緒變得沉重甚至失控。有精神科專科醫生指出，暫時離開新聞與社交媒體，其實是一種負責任的自我照顧行為。
現今不少影像為第一身直擊，畫面更具衝擊力，容易反覆刺激恐懼和警覺系統，令人變得焦慮不安。若發現自己「越看越不安」，應主動減少接觸相關內容，為自己作一次「心理暫停」，讓身心有空間復原。
6步紓緩心理不適
接觸嚴重災難資訊後有心理不適屬正常反應，綜合專家意見，市民可採取以下紓緩方法：
- 理解和接納：明白有關反應是人之常情，應給予自己空間和時間
- 監察資訊攝取：在閱覽有關資訊時，應加多留意身心狀態。如出現身心壓力反應，應暫停觀看相關片段、社交媒體或新聞，停止參與網上討論
- 尋求傾訴：找朋友傾訴或陪伴
- 照顧自己：盡可能休息，照顧好自己
- 表達感受：可善用不同的方法抒發感受，例如文字、圖像、音樂、運動等
- 穩定情緒：心跳加速、胸口緊繃等身體反應都是正常的，可透過深呼吸讓自己穩定下來
若上述的身心壓力反應強烈而持續，並影響日常生活，例如失眠、無法專注、有尋死念頭等，專家建議及早向合資格的專業人士尋求協助。若市民情緒受困擾，亦可聯絡心理學家傾訴。
求助熱線
撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222／2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
東華三院芷若園：18281
社會福利署：2343 2255
青少年身心導航服務：3413 1543
生命熱線青少年專線：2382 0777
香港輔導及心理學會（WhatsApp）：6218 1084（粵語及英語）
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk