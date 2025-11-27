大埔宏福苑五級火｜網民紛稱不安心痛無法入睡 心理專家籲「暫停接觸」停睇片睇新聞

大埔宏福苑於周三（26日）發生五級大火，截至周四凌晨3時，已造成至少36人死亡、逾270人失聯。這場被行政長官李家超形容為「重大災難」的事件，甚至成為一場需要社會正視的集體心理危機。在網上，不少市民坦言在看到相關新聞、相片及影片後，出現強烈不安、心緒難以平復的情緒反應，有人表示整晚無法入睡，有人形容腦海反覆浮現現場畫面，甚至出現莫名想哭、心痛。有心理專家曾提醒，短期內出現類似情況屬自然反應，會隨時間減退，但症狀如持續超過一個月則要留意，短期內則應暫停觀看相關片段、社交媒體或新聞。

