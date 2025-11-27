精神健康｜目擊嚴重事故易致抑鬱 醫生拆解5類人士情緒自救法

大埔宏福苑五級火震驚港人，無論是曾經身處現場還是單純收看網上資訊，相信都被驚人死傷數字所震懾，產生不案、傷痛，甚至是抑鬱。香港精神健康促進會主席、精神科專科陳仲謀醫生就根據受事故不同程度影響，而可能出現情緒問題的人分為5大類，並逐一講解其可能遭遇的具體問題及處理方法，即使遠離事發現場、僅留意網上資訊的人亦可能包含其中。

