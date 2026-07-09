尋找生命中的平衡點：從生存到生活的覺醒
人到中年往往容易伴隨著一種難以名狀的迷失感。回首過去，或許我們並不是做著自己擅長或有興趣的東西，但為了生計或者別人的期望，我們都迫不得已走上這條滿載「社會期望」的跑道，不假思索地跑著，卻不知道哪裡是終點。漸漸地，我們不但累了，且不確定這趟旅程曾經帶給我們什麼，僅餘空空如也的感覺。
當生活逐漸穩定，或身體超出負荷時，我們開始有空間慢下來思索人生下半場的方向。「這真的是我想要的嗎？」當然，人生總有一些責任和擔子是很難放下的 。然而，將目光放在外在無盡的負擔和期望中，只會被榨乾殆盡，倒不如學習將目光放回內在的需要，學習尋找生活和生存的平衡點。
這種將目光由外向內轉移的過程，正是「個體化」（Individuation）的必經旅程。從戴上「社會面具」的人生上半場，到中場的自我覺醒，正正是卸下長久以來無暇覺察、卻又不合心意的期望。我們可以學習擁抱那些曾經被壓抑的真實自我，由「別人期望我成為誰」轉向「我期望自己成為什麼樣的人」。這場覺醒並不是為了向別人證明什麼，而是為了走自己想走的路。
在過去的生活中，我們容易處於一種「自動導航」的生存模式。因此，要學習面對真實自我並非易事。當我們嘗試聆聽內心的聲音時，我們會不習慣靜下來的空虛感，又或批判「實現自我」為一種自私的行為。然而，我們不用害怕或逃避面對這些內在的拉扯與自責，反而可以嘗試靜心觀察，並不帶批判地去感受自己當下的感覺 。我們不用急於壓抑這些情緒，只需要溫柔地接納自己當下的感受，就如對待好友一般，我們可以善待與安慰正經歷艱難的自己，因為感到迷失是許多人的共同經歷，而這種「共同人性」告訴我們：「我們並不孤單」。我們只需要以慈悲的心擁抱自己的脆弱和不完美，讓我們的內耗逐漸平息。
當我們能夠有意識地覺察與接納自己的需要，我們才有空間去重新定義「生活」和活出自我的意義 。過去的我們或許將「生活」定義為追隨世俗的軌道；而覺察則能令「生活意義」的維度變得更深邃和貼身。同時，生活的真義並不一定是關於驚天動地的事情，它可以是微小和日常的事情，哪怕是重拾昔日的興趣，或是享受一個悠閒的週末 。帶著對自我需要的覺察，並過上自己選擇的生活時，已可算為自己的生活賦予意義。由此我們會發現即使面對生命中無法放下的責任和期望時，卻仍擁有選擇「以何種態度面對」的權利，而這份有意識的選擇權，正是區分「生存」和「生活」的重要因素之一。
從「生存」到「生活」，並非要否定現實的責任，而是在自動化的日常中，建立一份對自我的覺察，並走上「個體化」之路 。願我們再次看著那張帶著歲月痕跡的臉龐時，能為過上自己選擇的生活而微笑。因為我們知道，那些痕跡不再只是關於無意識的生存，而是覺察自己的需要，並帶著意識和選擇權地生活著。
專欄：心窗解密
撰文：香港心理學會臨床心理學組 臨床心理學家伍靜瑤