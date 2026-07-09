尋找生命中的平衡點：從生存到生活的覺醒

營營役役的一週過後，看著鏡子中帶著歲月痕跡的自己，我們或不禁自問：「過去的半輩子究竟在忙什麼？」工作、房租及育兒等都讓我們拼命地透支，忘了好好犒賞自己。我們總是盡量履行不同角色的責任，卻沒有適當灌溉「自己」 。我們都忙著生存，而忘了如何為自己真正地活著。

