當失去成為心中的刺：如何帶著哀傷活下去
哀傷，是一場複雜的情緒風暴
心理學中，哀傷從來不是單一的情緒。它像一團糾結的線，混雜著悲傷、憤怒、愧疚、麻木，甚至解脫。這些感受可能輪流湧現，也可能同時爆發。有人因伴侶離世而自責「當初若多做些什麼」；有人因寵物離開而憤怒「為何上天如此不公」。這些都是自然反應，如同身體傷口需要時間結痂，心靈也需要過程消化失去。
然而，當哀傷過於強烈或持久，影響日常生活時，便可能成為「複雜性哀傷Complicated Grief」。當事人會陷入強烈的思念、否認現實，甚至出現幻覺，認為逝者仍在身邊。他們的世界彷彿停滯在失去的那一刻，無法前行。
K女士與寶寶：未被療癒的舊傷
K女士的小狗寶寶離世已三年多。寶寶離開前的一年體弱多病，K辭去工作全心照顧，卻因在洗澡時，錯過了在牠最後一刻的陪伴，從此K認定自己是「失職的主人」。她不敢洗澡、日夜顛倒，總感覺寶寶仍在家中等她。親友勸她「再養一隻狗」或「看開點」，反而讓她更孤獨——因為對她而言，寶寶是獨一無二的存在。
在治療中，K逐漸揭開更深層的傷痛。童年時父母離異，她不情願與父親及他的新家庭同住，而妹妹卻能跟隨母親。成長中的孤獨與被遺棄感，讓她從未覺得自己「值得被愛和重視」。直到寶寶出現，對K而言，寶寶是世上唯一會等待她、需要她和珍惜她付出的人。這讓她初次感受到安全與價值。寶寶的離去，不僅是失去寵物，更是摧毀了她好不容易建立的情感支柱。
療傷，從接納自己的傷口開始
有時候，哀傷的深處往往與過去的未癒合傷口相關。要走出陰霾，需先正視這份連結。在心理治療中，K重新詮釋「失去」，看見自己作為主人的付出，而非聚焦於最後一刻的缺席；也透過書信，讓她對寶寶表達未說的話，釋放自責。同時，她從小事開始接觸外界，例如短暫散步，逐步找回生活節奏。
給正在經歷哀傷的你
若你或身邊人也因失去而停滯，請記得，哀傷無須「盡快走出來」，壓抑情緒只會延長痛苦。尋找理解你的人傾訴，或加入哀傷支持小組，讓自己不必獨自承受。不必急於「取代」逝者，但可嘗試讓生活慢慢注入其他色彩，在懷念的同時，也為自己打開新的可能。
K女士仍在療癒的路上，但她開始明白：寶寶帶給她的愛與療癒，不會因離別而消失，她慢慢懷抱回憶繼續前行。
人生難免失去，但我們永遠可以選擇，如何與心中的哀傷溫柔共存。
專欄：心窗解密
撰文：香港心理學會臨床心理學組 臨床心理學家 辛蔚嫺