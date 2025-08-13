當失去成為心中的刺：如何帶著哀傷活下去

在香港這個步伐急促的城市裡，我們總習慣把「失去」藏進心底——親人離世、伴侶離散、健康驟逝都是失去，而面對失去的反應在心理學中稱為「Grief」。這些離別像一根在深處的刺，輕輕一碰就痛，但又不容易拔掉。我常聽到這樣的故事，而K女士的經歷，尤其讓我深刻。

