美軍睡眠法｜解決失眠成功率96% 醫生實測4步10秒快速入睡

在繁忙的都市生活中，越來越多的人受到失眠的困擾，尋找著各種方法嘗試找回良好的睡眠品質。近日，一種名為「美軍睡眠法」（Military Method）的入睡方法在網路上引起了關注，經過六周的練習可讓入睡成功率高達96%。而波士頓的兒科醫生Dr. Jess Andrade親身試驗這種方法後，分享了驚人的結果：她在10秒鐘內就成功入睡。

