美軍睡眠法｜解決失眠成功率96% 醫生實測4步10秒快速入睡
在繁忙的都市生活中，越來越多的人受到失眠的困擾，尋找著各種方法嘗試找回良好的睡眠品質。近日，一種名為「美軍睡眠法」（Military Method）的入睡方法在網路上引起了關注，經過六周的練習可讓入睡成功率高達96%。而波士頓的兒科醫生Dr. Jess Andrade親身試驗這種方法後，分享了驚人的結果：她在10秒鐘內就成功入睡。
根據《每日郵報》報導，介紹了Dr. Jess Andrade如何親自體驗「美軍睡眠法」，並透過影片詳細解釋了這個方法的步驟，該方法涉及到放鬆肌肉、呼吸和視覺化技巧。
4步驟10秒入睡
1.放鬆臉部肌肉：由前額開始，逐步放鬆下巴、頰、嘴、舌頭，直至眼睛。
2.舒緩肌肉達致放鬆：肩膀和雙手隨重力自然放鬆；再由右臂頂部逐步至手部放鬆，左側重複相同動作。同時，保持深而長的呼吸，呼氣時放鬆胸部。
3.放鬆腿部：先從右大腿開始，逐步放鬆至腳部，左側亦是如此。
4.清空思緒：嘗試將腦中的雜念排空，如有困難，可以想像一條獨木舟，靜靜地漂浮在湖面上。
雖然初次嘗試此法可能需要長達兩分鐘的時間來入睡，但經過多次的練習，這段時間可以縮短到只有10秒。
美軍睡眠法可追溯到1981年
這個在10秒內幫助人們入睡的「軍事方法」，最早可以追溯到1981年，當時被Lloyd Bud Winter在其著作《放鬆並獲得勝利：冠軍表現》中記載。該書稱，只要練習六周，這種方法的成功率就可以達到96%。
為什麼這種方法如此有效？
專家Dr Lindsay Browning就表示當我們藉由放鬆肌肉來清空腦中的雜念，身體和心靈都會感到更為放鬆。而她還提到，這種方法和她所教的逐步肌肉放鬆技巧非常相似，因為許多人失眠的原因，往往是因為思緒太過繁雜，或者身體上感到焦慮。
2招改善睡眠
除此之外，Browning也提供了其他可以在床上進行的放鬆技巧，如慢速深呼吸，或者進行腦力運算，例如計算七的倍數，或從1000開始倒數，每次減三。不過當面對嚴重的睡眠問題時，單單依賴放鬆技巧可能是不夠的。在這種情況下，可能需要求助於專家，例如進行CBT-I治療，這是一種經過科學驗證的治療失眠的方法，幫助人們重新學習如何入睡。
撰文：編輯部圖片來源：canva