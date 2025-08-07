成年的年青人？年青的成年人？

十八歲生日快樂！

踏入十八歲，搖身一變，成為了法律下的成人，擁有更多自由，亦背負更多責任。在學業、家庭及人際關係與社會期望的壓力下，許多青少年在邁向成人的關鍵階段中，都會面臨心理健康挑戰。世界衞生組織在2024年的報告中估算，全球十至十九歲青少年中，每七名便有一名患有精神障礙。

