抑鬱症會好嗎？與情緒低落有何分別？注意5類人屬高危 2招跳出情緒漩渦

抑鬱症作為一種常見的心理健康問題，已成為社會需要共同面對的重大公共健康議題之一。無論是患者本人、家屬或朋友，均需正確認識其成因、症狀以及治療方向，釐清患上抑鬱症的風險，透過及時介入與科學應對，協助患者擺脫疾病桎梏。精神科專科醫生潘錦珊接受《日日健康》醫聊室訪問時，分享抑鬱症的定義、成因及治療方法。