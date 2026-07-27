頭痛全解碼｜如何分辨一般頭痛與偏頭痛？醫生拆解頭痛誤區、風險因素 2大方法自我快速篩查

不少人都試過頭痛，但當痛楚來襲，到底只是一般都市人常見的「緊張性頭痛」，還是屬於需要認真處理的偏頭痛呢？事實上，偏頭痛是一種與大腦神經系統失調相關的疾病，若處理不當，不但影響日常生活，更有機會演變成慢性痛症！《日日健康》醫聊室今次邀請到腦神經科專科方文麒醫生，拆解偏頭痛的種種迷思，並分享自我判斷方法，幫助大家及早識別症狀，把握黃金治療時間。

