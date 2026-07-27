頭痛全解碼｜如何分辨一般頭痛與偏頭痛？醫生拆解頭痛誤區、風險因素 2大方法自我快速篩查
偏頭痛＝痛單邊？醫生拆解頭痛誤區
要分辨偏頭痛，首先要拋開「只痛一邊」的觀念，方醫生指出：「偏頭痛不一定是單邊的，單邊的頭痛也不一定是偏頭痛。」他解釋，偏頭痛在醫學上是一種疾病的名稱，屬於功能性的頭痛¹，其成因與大腦神經系統過敏，以及三叉神經血管系統失調息息相關。
「大概有三至四成的偏頭痛患者，發作的時候都是兩邊頭痛。」相反，如果出現單邊頭痛，亦不代表可以掉以輕心。方醫生提醒，單邊頭痛有機會是其他潛在疾病的警號²，例如血管瘤、腦瘤或者三叉神經痛等。因此，若對頭痛成因有懷疑，應及早求醫接受專業診斷。
偏頭痛的痛感有何特徵？
偏頭痛的痛感與一般頭痛有何分別？方醫生表示，大約八成的偏頭痛患者在發作時，會感受到如同心跳脈搏般的抽痛，痛感會「彈下彈下」，而且痛楚通常達到中度至嚴重程度，可持續4至72小時，往往會嚴重影響患者的日常生活與工作。
2大方法快速篩查偏頭痛
想知道自己的頭痛是否屬於偏頭痛？方醫生分享了醫學上常用的兩大自我檢測方法，供大眾在日常生活中作初步篩查：
方法一：國際常用「ID Migraine」快速篩查³
試回想過去3個月頭痛時的經歷，是否曾引起以下症狀？
- 會否對光線特別敏感、畏光？
- 會否感到胃部不適、想嘔吐？
- 是否令你無法專心工作？
如果上述三條問題裡有其中兩條的答案為「是」，基本上已有93%的機會是患上偏頭痛。
方法二：「五四三二一」口訣
除了國際常用的「ID Migraine」，臨床上亦常用「五四三二一」的標準來協助診斷：
- 頭痛發作次數達5次或以上；
- 每次發作時間持續4小時至3天（72小時）；
- 頭痛時伴隨以下最少2種特徵：單側、脈搏式抽痛、中至重度痛感、影響日常生活
- 伴隨最少1種症狀：反胃、嘔吐、畏光、怕嘈
此外，約有兩成患者在頭痛發作前5至60分鐘，會出現「預兆期」（先兆），最常見是視覺先兆⁴，例如看到鋸齒狀閃光或格狀圖案。方醫生提醒，有八成偏頭痛患者並沒有先兆，即使沒有先兆同樣可以是偏頭痛。視覺先兆是頭痛即將發作的警號，患者應及早作好準備或服藥處理。
拆解偏頭痛風險因素
偏頭痛的成因複雜，涉及先天遺傳及後天環境因素的共同影響。方醫生指出，年齡介乎20至45歲、女性、有偏頭痛家族病史的人士均是高風險族群。而後天的誘因則較多，「壓力大、作息不規律、或者荷爾蒙的轉變，包括在經期前後，都很容易誘發偏頭痛。」
除了生活習慣，某些食物也可能是元兇，例如芝士、咖啡、巧克力、酒精、味精等，都有機會誘發偏頭痛。不過這些因人而異，建議患者可記錄自己的飲食及生活習慣，找出並避免相關誘因。
小心亂食止痛藥變「反彈性頭痛」
面對突如其來的劇痛，不少人會立即服用止痛藥。藥物雖能暫時紓緩痛楚，但方醫生警告，長期頻繁的偏頭痛若不妥善處理，可能演變成更難治療的「慢性偏頭痛」。更嚴重的是，如果頻繁及過度依賴止痛藥，有機會引發「藥物過度使用性頭痛」⁵，即所謂的「反彈性頭痛」，令頭痛問題進一步惡化。
每月發作4次應求醫 治療及預防新方案
當偏頭痛急性發作時，患者應多休息，並按需要服用止痛藥，但盡可能將每月的止痛藥服用日數限制在10日以下，以減低藥物過度使用性頭痛的風險。方醫生指出，如果一個月發作4次以上，就應該及早求醫，考慮是否需要採取預防治療。傳統的預防藥物包括降血壓藥、抗抑鬱藥等，而近年醫學對偏頭痛的治療上有較新型的藥物——CGRP（降鈣素基因相關肽）受體抑制劑或單株抗體。
方醫生解釋，偏頭痛發作時，腦部的三叉神經會釋放出大量的 CGRP，刺激血管而引發頭痛⁶。新一代藥物的作用機理正是針對CGRP，令其無法刺激大腦血管，從而達到預防及控制頭痛的效果。這類新一代藥物兼具預防性與急性治療作用，為患者帶來更全面的保障。
從日常習慣避免誘因 改善偏頭痛
除了藥物治療，方醫生最後提醒患者應從日常生活習慣入手，包括規律作息、充足休息、多做運動，並主動記錄及避免自己已知的食物誘因。若偏頭痛持續帶來困擾，切忌自行濫用止痛藥，應及早尋求專科醫生協助，透過預防性治療重拾生活質素。
資料由腦神經科專科醫生方文麒醫生提供
此教育資訊由香港頭痛學會支持
資料來源：
¹ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31563225/
² https://emedicine.medscape.com/article/1145144-differential
³ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12913201/
⁴ https://www.nanosweb.org/migraine/
⁵ https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/medication-overuse-headache/symptoms-causes/syc-20377083