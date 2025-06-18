長者自殺｜長者自殺每年逾400宗 孫玉菡：數字平穩 重視長者精神健康
勞工及福利局局長孫玉菡就立法會議員狄志遠提出有關預防長者自殺問題作回應，指近年60歲或以上人士自殺身亡的個案數字大致平穩，在所有個案中的佔比略有下降。
|2020年至2024年自殺數據
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|所有年齡的自殺宗數
|1018
|1010
|1080
|1092
|1138
|涉及60歲或以上人士的個案宗數
|437
|446
|477
|473
|472
|涉及60歲或以上人士精神健康個案宗數
|17
|21
|24
|23
|16
孫玉菡稱，政府近年並未就長者自殺的課題進行特定研究，但一直十分重視長者的精神健康，並推行不同措施，改善長者心理健康和防止長者自殺。他舉例指，衞生署長者健康中心為長者會員提供健康評估、醫管局自2002年起推行防止長者自殺計劃，社署亦提供多元化的服務，識別及支援有情緒困擾或有自殺危機的長者。
他續指，2024年《施政報告》宣布會研究建立跨專業、跨機構的護老者和殘疾人士照顧者資料庫，整合不同部門、機構的社福服務相關數據資料，通過共享與分析數據，推動跨部門協作和服務創新。照顧者資料庫初步會包括來自社署、關愛隊、房屋署關於年老照顧者及低收入照顧者的資料，政府正與個人資料私隱專員公署及相關部門商討如何設計數據分享方案，以便在符合《個人資料（私隱）條例》的要求下，展開相關的試點計劃。