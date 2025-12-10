災難後的哀傷與復原
每個人都有他哀傷的過程
事故過後，許多人會出現不同程度的身心反應，例如反覆浮現相關片段、難以入睡、心跳加速、胃口下降、容易受驚、感到麻木或恍惚等等，這些都屬於急性壓力反應（Acute Stress Reaction），在大多數情況下，它們會在數天至數星期內逐漸減退，是自然且正常的情緒調節歷程，並不需要被視為異常，也不需要被壓抑。
需要強調的是，急性壓力反應與創傷後壓力症（PTSD）並不相同。急性壓力反應是短期、可自然恢復的反應，而PTSD則需要持續至少一個月以上，並對生活造成顯著困擾才會被考慮診斷。大家毋須過早擔心自己「會唔會有PTSD」，更不需要因此給自己貼上標籤。
在復原的道路上，不同的人有著不同的哀傷節奏。有人在災難後變得沉默，有人會忍不住落淚；有人需要透過反覆講述事件來整理思緒，也有人選擇暫時迴避。有人渴望陪伴，有人需要獨處。這些反應並不是堅強與否的分別，而是每個人在面對痛苦時，身心自然採取的保護方式，亦沒有分對與錯。每個人都需要按自己的步伐去理解發生了甚麼、接受不能改變的事、重新找到生活的節奏。給自己和他人一點耐性和空間，也是一種溫柔的自我照顧。
陪伴彼此重建安全感
災難會動搖人對世界秩序的理解，什至會覺得危險與每一個人都很相近，心裏仍可能會問：「火災會再發生嗎？」「我真的安全嗎？」從簡單的日常做起，重建自身安全感，讓身心重新相信危險已經過去。保持基本生活習慣，如規律飲食與睡眠；調節觀看新聞的時間，避免反覆接觸令人不安的畫面；在家中營造一個舒適、穩定的環境等等，安定地告訴自己，我現在是安全的。
這些時候，與信任的人保持簡單而真誠的聯繫，也能讓心靈逐漸回到穩定。短短的一句「你還好嗎？」能讓人感到踏實；互相更新近況、一起吃頓飯、讓對方知道「我在這裡」。陪伴比安慰更重要，我們亦不急於深入談論情緒，也不需要聽到「會冇事㗎」、「唔好諗咁多」。當悲傷被接住，情緒便能自然流動，而不是被壓抑。
災後的連結不一定只於親密關係，也有來自鄰里、社區的互相關心。我們共同面對災難，看到不少香港人自發捐贈物資、協助安置、留言慰問等等，體現出「我們一起捱過」的力量。集體創傷之所以痛，往往是因為它讓人覺得整個世界變得危險與陌生；而集體支持之所以有效，是因為它提醒著我們，世界仍有人性、仍有善意、仍有人願意彼此扶持。
專欄：心窗解密
撰文：香港心理學會臨床心理學組 臨床心理學家 馬瀚祺