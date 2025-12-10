大埔致命火災震撼香港社區，意外來得突然而且猛烈，生命在瞬間被奪走，數千家園盡毀。即使不是身在現場，只是透過新聞畫面或社交平台得知事件，許多人也仍感到難以平復，心中有一種說不清的痛。悲劇的衝擊不只限於受災者，整個城市同時經歷悲痛、恐懼與無力感，形成一種橫跨社區的集體創傷。

