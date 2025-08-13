食物記憶喚醒腦力 延緩老化有妙法
香港人均壽命愈來愈長，人口老化問題亦日益明顯。根據世界衛生組織預測，到了2050年，香港將有四成人口年滿65歲，成為全球老年人口比例最高的城市之一。
面對這個趨勢，不少家庭開始關注長者腦部健康。其實，預防腦退化並非只靠藥物。有科學研究證明，只要透過日常鍛鍊與食物認知訓練，長者亦能有效延緩腦部退化，愉快地享受「慢老」人生。
食物認知訓練 促進大腦靈活性
大腦訓練和記憶力保養應由50歲開始，以預防腦退化症與憂鬱症的發生。每天只需花10至20分鐘進行朗讀、計算、抄寫等小練習，對改善認知障礙已有顯著幫助。最簡單的訓練方法，就是結合日常生活：
- 寫下三款喜愛的家常菜式食譜，仔細閱讀和書寫所需的材料、分量及製作步驟。
- 整理購物清單、估算每餐成本，將財務小任務一併融入。
- 與親朋好友交流生活趣事及烹飪心得，令腦袋與人際關係同步活化。
- 日常多留意五感刺激，例如觀察食物色澤、聆聽烹調聲音、品嘗味道。
透過這些簡單活動不但令訓練過程輕鬆自然，更能開發多元化的大腦訓練方式。出門購物時亦可順道進行現實導向訓練，幫助長者在日常環境中多留意時間、地點和人物，大大提升對周圍環境的認知與適應力。
小貼士：長者「腦力餐單」這樣做
- 任何訓練宜由淺入深。
- 每餐要有澱粉、蛋白、蔬果、健康油脂，兼顧美味與營養。
- 每周推薦與家人選三道新菜式，一同完成「動腦＋動手」練習。
- 買東西時多問自己：「這是第幾樣材料？預算多少？今日有什麼新發現？」
- 最重要是保持參與感和成就感，過程愉快便最有效。
- 諮詢營養師以進行量身訂製的食物認知訓練。
自我檢查清單 你今天做到幾多？
- 有記下菜式或食材嗎？
- 曾主動與人分享或討論生活趣事？
- 嘗試新活動或新菜式？
- 有全神貫注完成一項任務？
- 有留意不同材料的顏色、味道或步驟嗎？
堅持這些好習慣，大腦和心情都會愈來愈好！
重建長者心理健康
隨年齡增長，長者的認知和記憶力逐漸減退，更容易出現情緒低落和自信心下降。因此，除食物認知訓練外，亦應鼓勵長者走出家門，與人交流互動，分享昔日生活點滴。這不單有助紓緩負面情緒，亦可透過重溫美好記憶，刺激腦部活動，改善認知障礙。
正所謂「活到老，學到老」，只要肯開始，年齡都不是障礙。照顧大腦，永遠不嫌早。只要每天用心一點，把簡單生活細節化為訓練，每位長者都可增強記憶、自信和生活自主感。
如有任何疑問，歡迎聯絡香港浸信會醫院營養部，尋求專業意見。
