認識及分辨認知障礙症

根據統計數字顯示，香港的65歲以上人士當中，約5-8%患有認知障礙症；而在80歲以上的長者，比例更上升至20至30%。可見隨年齡增長，病發率明顯上升，因此及早認識認知障礙症的徵狀，和辨別一般「健忘」十分重要。

