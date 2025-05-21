三陰性乳癌｜復發擴散化療僅6％見效 ADC藥物反應率高11倍 病人團體促增資助

乳癌為本港女性最常見癌症，其中以三陰性乳癌最惡、擴散至其他器官風險最高。然而，若病情出現擴散，目前醫管局安全網內僅提供化療作二線或往後治療，但僅對3％至6%患者有效，且副作用嚴重。相對而言，以ADC藥物作擴散性三陰性乳癌首選二線治療，可大幅提升反應率至35%，較化療高達11倍，有病人團體及醫生促請政府增加ADC藥物資助，讓病人有更佳治療選擇。

