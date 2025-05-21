三陰性乳癌｜復發擴散化療僅6％見效 ADC藥物反應率高11倍 病人團體促增資助
乳癌為本港女性最常見癌症，其中以三陰性乳癌最惡、擴散至其他器官風險最高。然而，若病情出現擴散，目前醫管局安全網內僅提供化療作二線或往後治療，但僅對3％至6%患者有效，且副作用嚴重。相對而言，以ADC藥物作擴散性三陰性乳癌首選二線治療，可大幅提升反應率至35%，較化療高達11倍，有病人團體及醫生促請政府增加ADC藥物資助，讓病人有更佳治療選擇。
病人醫護權益協進會及乳癌病友組織「乳您一起You’reNotAlone」早前訪問70名三陰性乳癌患者，受訪者平均確診年齡為48歲，43%確診後不足一年已擴散。逾9成患者曾接受化療，31%在最近一次化療期間出現嚴重副作用，其中一半需減低劑量或停藥。
復發風險高70％ 化療成效僅6％
三陰性乳癌較常出現於年輕婦女，約佔整體乳癌個案十分一。此乳症生長速度較快，復發風險較其他類型乳癌高70%，患者平均確診2.6年後出現遠端復發，速度為其他乳癌兩倍。臨床腫瘤科專科醫生蔡浩強表示，若一線化療無效，改用其他化療藥物的有效率僅3至6%，即每33名病人約 1 人見效。
另外，92％患者接受化療亦會出現長遠影響，包括虛弱、四肢疼痛、麻痺等，有 27% 因患病辭去全職工作。即使成效有限、副作用大，73%受訪者仍表示願意接受化療，希望延續生命。
促資助新治療方案 提高患者存活率
病人醫護權益協進會召集人龐朝輝醫生希望政府參考國際指引，資助新一代治療方案如ADC藥物治療，提高患者存活及改善困苦程度。
臨床腫瘤科專科醫生蔡浩強分享，曾有一名年約35歲患者，於女兒2歲時確診三陰性乳癌，曾接受化療、免疫治療等，仍多次復發，癌細胞更擴散至腦部。蔡醫生建議她接受ADC藥物治療，病情終於受控，相對於接受化療後身體狀況虛弱，患者接受ADC藥物治療期間身體狀況及生活質素良好，有精神及體力接送女兒上學，甚至一同參加幼稚園親子活動。縱使該患者最終仍不敵癌魔，所締造的每段珍貴回憶已長留家人心中，對患者、2歲女兒及整個家庭均是寶貴的時光。