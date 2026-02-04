世界癌症日｜癌症年殺1.5萬港人 肥胖增胰臟癌大腸癌風險 及早篩查治癒率極高
今日（2月4日）是2026年「世界癌症日」。癌症多年來一直是香港的頭號殺手，單在2024年已奪去超過15,000名港人性命。隨著醫療科技進步及篩查普及，抗癌不再是絕路。衞生署最新數據顯示，本港癌症病患的5年相對存活率已升至56%。當局指約4成癌症個案其實可以預防，關鍵在於體重管理及善用政府提供的3大癌症篩查計劃。
肥胖增多種癌症風險 4成個案可以預防
衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生指出，雖然癌症死亡率有所下降，但市民亦不應掉以輕心。特別是「肥胖」就與多種癌症息息相關，包括：
- 乳癌（乳腺癌）
- 大腸癌
- 胰臟癌
徐醫生強調，約40%的癌症個案可以透過健康生活方式預防。要遠離癌魔，首要工作是保持健康體重及腰圍，配合均衡飲食、恆常運動，同時拒絕煙酒。
篩查及早發現癌症 早期治癒率極高
政府一直推廣「早預防、早發現、早治療」。數據顯示，透過普查發現的癌症個案絕大部分屬於早期，治癒率極高：
- 乳癌篩查：先導計劃第一階段確診個案中，97%屬早期。
- 子宮頸癌篩查：定期篩查發現的確診個案，超過80%屬早期。
- 大腸癌篩查： 計劃發現的個案，逾50%屬早期。
存活率升至56% 肺癌最明顯
在剔除人口年齡結構因素後，過去10年間，香港整體癌症的死亡率呈穩步下降趨勢，男性及女性平均每年下降2.8及1.7%；同時，本港癌症病患的5年相對存活率在過去10年間提升10%，達到56%，其中肺癌生存率的提升尤為明顯，反映本港癌症防控及治療成效顯著。
乙肝共治計劃本周推出
除篩查外，疫苗接種亦是重要防線；針對子宮頸癌，衞生署為合資格小學女童免費接種HPV疫苗，接種率維持逾9成。針對乙型肝炎引發的肝癌風險，基層醫療署將於本周五（2月7日）推出「乙型肝炎共同治理計劃」，及早識別社區中的慢性乙肝患者並作長期跟進，減低演變成肝硬化或肝癌的風險。