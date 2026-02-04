世界癌症日｜癌症年殺1.5萬港人 肥胖增胰臟癌大腸癌風險 及早篩查治癒率極高

今日（2月4日）是2026年「世界癌症日」。癌症多年來一直是香港的頭號殺手，單在2024年已奪去超過15,000名港人性命。隨著醫療科技進步及篩查普及，抗癌不再是絕路。衞生署最新數據顯示，本港癌症病患的5年相對存活率已升至56%。當局指約4成癌症個案其實可以預防，關鍵在於體重管理及善用政府提供的3大癌症篩查計劃。

