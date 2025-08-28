中大研究｜2050年全球肝癌患者倍增至152萬 六成病例可預防3招改善生活習慣
2050年肝癌新症料倍增
報告估算，2022年全球約有87萬宗肝癌新症，至2050年或增至152萬宗；死亡數字則由76萬宗升至137萬宗。肝癌現為全球第六大常見癌症，致命程度與肺癌相若，兩者都是「沉默殺手」，均因早期症狀不明顯，超過一半患者確診時已屆中晚期，五年存活率不足三成。中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦教授指出：「肝癌與肺癌被視為最致命的惡性腫瘤，主要是因為患者多於晚期才確診。針對此兩類癌症推行全民早期癌症篩查已是刻不容緩，有助挽救更多生命。」
全球60%肝癌可預防 風險分布轉變
報告顯示，全球肝癌成因正在改變。2022年至2050年間，因乙肝、丙肝引致的比例分別由39%降至36.9%及29.1%降至25.9%；相反，與酒精有關及代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（MASH）個案則持續上升，分別由18.8%增至21.1%及8.0%增至10.8%。
報告第一作者、中大醫學院腫瘤學系陳林教授表示：「肝癌雖然致命，但我們的報告發現，全球有60%的肝癌個案是可以透過控制風險因素而預防的，包括加強肝炎疫苗接種、減少酒精攝取及管理肥胖等代謝因素。」他續指，但不同地區須採取不同策略，中國患者多因乙肝而發病，故加強疫苗接種及高危群組篩查最關鍵；而西方則以代謝病為主，應聚焦解決肥胖問題。
報告指出，肝癌的主要成因正在改變，乙肝及丙肝相關比例逐步下降，而酒精及代謝相關肝病導致的比例則持續上升：
|成因
|2022年
|2035年
|2050年
|乙肝
|39.0%
|38.1%
|36.9%
|丙肝
|29.1%
|27.6%
|25.9%
|長期過量飲酒
|18.8%
|19.9%
|21.1%
|代謝功能障礙相關脂肪性肝炎
|8.0%
|9.2%
|10.8%
|其他
|5.1%
|5.2%
|5.3%
改善生活習慣助防慢性肝病
中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科主任黃煒燊教授指出，肝癌多與慢性肝病相關，除疫苗外，改善日常生活習慣亦有助預防，包括減少酒精攝取、均衡飲食及保持運動。報告估算，若每年可減少2%至5%的新發病例，至2050年可避免約1,700萬宗新症及1,500萬宗死亡。
中大研究獲國際肯定
中大醫學院院長趙偉仁教授表示，《刺針》委託中大團隊牽頭制定肝癌防治報告，充分肯定其在推動肝癌及肝病研究的國際地位。中大過去二十年於免疫療法、標靶藥物、代謝相關肝病研究等方面屢有突破，包括研發混合免疫療法、發現多個致癌因子及開發肝癌風險指數，為精準治療及臨床管理提供重要參考。