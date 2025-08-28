中大研究｜2050年全球肝癌患者倍增至152萬 六成病例可預防3招改善生活習慣

中大醫學院與內地學者共同領導國際權威醫學期刊《刺針》（The Lancet）肝癌委員會，發表全球首份由華人專家主理的癌症委員會報告《全球肝癌防治策略和行動計劃》。報告指出，若不採取有效干預，全球肝癌新症將於2050年翻倍至152萬宗，死亡個案亦將增至137萬。不過，約六成病例可透過控制風險因素預防，包括加強疫苗接種、減少飲酒及管理肥胖等。專家強調，若全球能積極推動預防措施，未來25年可減少逾1,700萬宗新症和1,500萬宗死亡。

