前列腺癌管理新概念：積極監察與精準治療
誰屬前列腺癌高風險人士？
年齡是最主要的風險因素，50歲或以上男士應特別留意。如有直系親屬（父親或兄弟）曾患前列腺癌，風險亦會明顯增加。此外，不良生活習慣亦與風險相關，包括長期高脂肪飲食、經常進食紅肉或加工食品、肥胖、缺乏運動及吸煙等。若屬上述任何一類，建議及早諮詢醫生，評估是否需要提早進行相關檢查。
早期症狀不明顯 切勿掉以輕心
前列腺癌在早期通常沒有明顯徵狀，容易被忽略。部分患者直到出現小便困難、尿流變弱、夜尿頻密或小便帶血等情況才求診，而骨痛則多見於癌症已擴散的階段。由於這些症狀與良性前列腺增生相似，不少男士誤以為只是年紀增長或排尿習慣改變，因而延誤檢查。
如何及早發現前列腺癌？
事實上，確診前列腺癌不能單憑症狀判斷，仍需依靠醫學檢測。現時最常用的初步檢查是前列腺特異抗原（PSA）（）血液測試，只需抽血即可完成。不過PSA升高並不等同患癌，臨床資料顯示，約四分之三PSA偏高的男士最終並未確診前列腺癌，其升高原因可能與前列腺發炎、感染、良性增生或近期射精有關。另一方面，亦有部分前列腺癌患者在早期並未出現PSA升高。因此，PSA主要用作風險提示，協助醫生判斷是否需要進一步檢查，而非確診指標。
現代檢查方法更精準可靠
近年，磁力共振掃描（MRI）已廣泛應用於前列腺評估，有助更準確定位可疑病灶；如影像或其他檢查結果顯示異常，醫生一般會建議進行前列腺穿刺活檢，在MRI及超聲波融合導航下取樣化驗，這是目前確診前列腺癌的黃金標準。
並非所有患者都須即時治療
不少患者一聽到「癌症」便感到十分憂慮，但其實並非所有前列腺癌都需要立即接受手術或放射治療。治療方案需視乎癌症分期、惡性程度、生長速度，以及患者年齡與整體健康狀況而定。對於早期且風險較低的患者，醫生或會建議「積極監察」，即定期進行PSA檢測、磁力共振或重複活檢，密切監察病情變化，而非即時治療，以減少不必要的副作用，並維持生活質素。
治療選擇多元化 效果持續提升
當病情發展到須要治療時，現今可選擇的醫療技術有多種，包括：前列腺切除手術、放射治療、荷爾蒙治療以及較新的局部治療。醫生可以按患者的病情及身體狀況，度身訂造最合適的治療方案。
微創前列腺切除手術已成為常見選項之一。其優點包括切口較小、出血量較少、住院時間較短及術後疼痛較輕，復原速度亦較快。利用機械臂輔助手術，更能提升操作精準度，有助減少對周邊神經及組織的影響，從而降低術後尿失禁及性功能受影響的風險。患者亦可配合輔助治療，進一步改善整體康復效果及長遠生活質素。
良好生活習慣是長遠防線
預防勝於治療，建立健康生活習慣對降低前列腺癌風險十分重要：包括均衡飲食、減少高脂肪及加工食品攝取、保持恆常運動、控制體重及戒煙等。有家族病史的男士，更應及早接受醫生評估及定期檢查。
總括而言，前列腺癌並不可怕，可怕的是忽視風險與延誤檢查。只要及早發現、配合監察或治療方案，大多數患者都能有效控制病情，維持健康及生活質素。
專欄 ： 仁安健談
撰文：鄭冠中醫生 泌尿外科專科醫生
參考資料：香港衞生署 衞生防護中心