前列腺癌管理新概念：積極監察與精準治療

前列腺癌是香港男性常見癌症之一，是近年發病率上升得最快的癌症，尤其多見於50歲以上男士。不過，部分前列腺癌屬於生長較緩慢的類型，所以只要及早發現並妥善管理，治療效果可以很理想，患者大多能維持正常生活與工作。

