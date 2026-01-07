免疫治療不再是天價？ 中科院新技術量產「癌細胞殺手」 14日1粒變1400萬粒 平民化在望
免疫治療不再是天價目錄
由「人手採集」變「流水線製造」
現時主流的免疫細胞療法（如CAR-T），被稱為高度個人化的「活體藥物」。其生產過程就像「度身訂造」的高級西裝，既繁複又昂貴：
- 採集：需從病人或捐贈者血液中提取成熟免疫細胞
- 改造：在實驗室進行基因改造與培養
- 回輸：最後注射回病患體內
這種傳統做法不僅週期長，且細胞質量參差不齊，導致治療費動輒數百萬元。是次由中科院王金勇教授團隊研發的新技術，則將戰場「推前」，直接鎖定血液源頭——造血幹細胞，將其轉化為可大規模生產的標準化產品。
1顆變1400萬顆 兩周複製千萬「殺手大軍」
這項刊登於醫學期刊《Nature Biomedical Engineering》的研究指出，團隊利用來自臍帶血的CD34+造血幹細胞，透過特殊的基因修飾技術，成功實現了驚人的擴增效率。
數據顯示，單一顆幹細胞在短短14天內，即可分化並變出高達1400萬個「誘導型自然殺手細胞（iNK）」；即使是配備了精準導航系統的CAR-iNK細胞，產量亦達760萬個。 這意味著什麼？理論上，僅需5分之1份標準臍帶血單位，就足夠生產出成千上萬劑、甚至數萬劑的治療藥物。這種「工廠化」模式徹底解決了細胞來源不足的問題。
成本斷崖式大跌 昂貴原料慳60萬倍
除了產量驚人，新技術最令醫學界振奮的是其「省錢」潛力。由於改造過程在細胞發育極早期進行，所需的關鍵昂貴原料——「病毒載體」，用量呈現斷崖式下降。
相比傳統改造成熟細胞的方法，新技術的病毒載體用量僅為原來的14萬分之一；在培養至第49天時，比例更低至60萬分之一。這將直接擊碎長期阻礙病人就醫的「高價醫療牆」，令免疫治療有望像普通藥物般普及。
實測滅癌戰力強 「平民化」治療指日可待
在療效方面，團隊利用患有人類白血病（B-ALL）的小鼠進行測試。結果證實，這批「量產型」殺手細胞展現出強大的抗癌活性，不僅成功抑制腫瘤生長，更顯著延長了小鼠的壽命。
雖然目前研究仍處於「前臨床」階段，距離正式人體應用尚需通過嚴格的臨床試驗與監管審批，但科學界普遍認為，這項「1變1400萬」的技術已為下一代低成本抗癌療法打開了大門。
