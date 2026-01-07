免疫治療不再是天價？ 中科院新技術量產「癌細胞殺手」 14日1粒變1400萬粒 平民化在望

癌症免疫治療是近年最有效的抗癌手段之一，惟其高昂的價格往往令一般家庭望塵莫及。不過，中國科學院（CAS）最新發表的一項突破性研究，成功研發出「工廠化」量產癌細胞殺手的新技術，有望將免疫療法變得「平民化」。