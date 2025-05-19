前列腺癌｜美國前總統拜登確診前列腺癌已轉移骨骼 專家拆解存活時期 注意2大徵狀1種食物可減風險

現年82歲的美國前總統拜登，近日證實患上前列腺癌，並且癌細胞已經擴散至骨骼。他與家人正與醫療團隊商討合適的治療方案。拜登的辦公室發表聲明，指出拜登最近出現泌尿系統的症狀。經醫生檢查後，發現他的前列腺出現新的結節。上周五（16日），醫生確診拜登患上前列腺癌，並確認癌細胞已經擴散至骨骼。

