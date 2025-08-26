大腸癌｜久坐不動大腸癌風險倍增 醫生教2分鐘自救法 抵消久坐3大健康危害
廣告
長時間坐著不僅會引起腰酸背痛，還可能增加罹患大腸癌的風險。大腸直腸外科專家指出，久坐會提升胰島素阻抗，導致身體慢性發炎及腸道菌群失衡。研究顯示，每天坐超過10小時的人，罹患大腸癌的風險增加至1.64倍。對此有專家就提出1種簡單自救方法，抵消久坐對身體造成的傷害。
每日坐10小時 大腸癌風險增1.6倍
台灣大腸直腸外科醫生陳威佑在社交媒體上分享，指2022年發表於《Journal of Korean Medical Science》期刊的一項研究指出，每天坐著超過10小時，大腸癌風險將增加1.64倍，而且即便平日有運動習慣，亦無法抵消因久坐而帶來的風險。
久坐3大健康風險
除大腸癌以外，陳醫生指久坐的影響不僅限於腰酸背痛和循環不良，還可能對腸道健康造成威脅，主要就包括以下3大方面：
1.增加胰島素阻抗
久坐會導致胰島素阻抗增加，這種情況會使身體的能量代謝不穩定，導致脂肪堆積和血糖調節功能下降，進而出現胰島素阻抗。這種代謝異常狀態會刺激腸道黏膜細胞過度增生和分化異常，長期下來可能形成癌前病變，增加大腸癌的風險。
2.引致隱性發炎
長時間不動會使身體處於輕微但持續的發炎狀態；體內發炎指數上升會導致腸道黏膜的DNA更容易受到損傷和突變，發生癌症風險亦隨之增加。
3.腸道菌群失衡
久坐會降低腸道黏膜的營養和氧氣供應，減弱腸道蠕動，導致腸道菌群失衡。一旦好菌減少、壞菌增加，腸道環境會變得不穩定，壞菌會產生毒素，刺激黏膜發炎並破壞細胞，增加致癌的可能性。
2分鐘動作減久坐危害
陳威佑強調，大腸是一個需要活動刺激的器官。要保護大腸健康，除了少吃紅肉、多攝取纖維外，更應減少和中斷久坐時間。他建議每坐60分鐘，就應起來活動2分鐘，可以是飲杯水或者上洗手間，只要是站起來簡單活動就可以促進血液循環，促進腸道蠕動並減少代謝停滯。
圖片來源：AI製圖