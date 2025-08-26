大腸癌｜久坐不動大腸癌風險倍增 醫生教2分鐘自救法 抵消久坐3大健康危害

長時間坐著不僅會引起腰酸背痛，還可能增加罹患大腸癌的風險。大腸直腸外科專家指出，久坐會提升胰島素阻抗，導致身體慢性發炎及腸道菌群失衡。研究顯示，每天坐超過10小時的人，罹患大腸癌的風險增加至1.64倍。對此有專家就提出1種簡單自救方法，抵消久坐對身體造成的傷害。

