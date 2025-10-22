大腸癌｜大腸癌年殺2,200港人 醫生推薦3大防癌飲品 每日1杯風險大減20%
醫生推薦3大抗大腸癌飲品
台灣大腸直腸外科醫生黃郁純於YouTube影片指出，大腸癌早期可能沒有明顯症狀，其潛伏期甚至可長達10年，如非定時接受檢查，患者可能要到惡化至晚期時才發現罹癌。除定時檢查外，她強調正確的飲食習慣亦有助預防大腸癌，其中有3種一般超市有售的飲品就有助減低風險，其中包括：
1.牛奶及乳製品
預防大腸癌的首選飲品是「牛奶」。黃郁純表示，真正的關鍵在於牛奶中富含的「鈣質」。研究顯示，每日攝取300毫克的鈣質，可以降低17%的大腸癌風險。
2025年一項針對50萬人的大型研究進一步發現，適量攝取牛奶、乳酪等乳製品，能將大腸癌風險降低近20%；攝取量越高，降低發病率與死亡率的效果越明顯。
如有乳糖不耐症或抗拒牛奶，其實亦可以選擇其他富含鈣質的食物，如蘆筍、莧菜及乳酪等。黃醫生提醒，並非所有乳製品都有相同效果，如雪糕、手搖奶茶等高糖分飲品，反而會抵消其益處。
2.咖啡
不喜歡牛奶的人，第二個預防大腸癌飲品就是「咖啡」。據一項涵蓋200萬人（其中包括2萬名大腸癌患者）的研究報告，每天飲用4小杯咖啡不僅能降低罹患大腸癌風險，還能減少大腸癌復發的機率。
大量飲咖啡或會令人擔心咖啡因攝取過多，但有研究顯示無論是低咖啡因還是無咖啡因的咖啡，都具有一定的抗癌效果。這可能與咖啡豆中的「綠原酸」和「二萜類植化物」有關。
黃醫生提醒，許多人喜愛的「拿鐵」（Latte／鮮奶咖啡）因咖啡含量較低，且咖啡因可能抑制鈣質吸收，若再加上糖分、奶精等添加物，健康效果會大打折扣。
3.蔬果汁
除牛奶及咖啡，超市便利店最常見選擇就是「蔬果汁」；挪威一項針對7萬名女性的研究，每天攝取210毫升果菜汁，可以降低大腸癌風險19%。
黃醫生建議，選擇市售蔬果汁時應挑選原汁比例高、含糖量低的品項，以減少糖分攝取。當然，若時間允許，自製蔬果汁或綠拿鐵會是更健康的選擇。
不過，最好的方式還是「直接食用水果」，因為這樣可以攝取到完整的膳食纖維，這些纖維會被腸道益生菌分解成「短鏈脂肪酸（SCFA）」，能有效降低腸癌風險。黃郁純醫師特別推薦蘋果和柑橘類水果，因為研究顯示它們對降低腸癌風險有顯著效果。
預防大腸癌應從日常飲食及定期檢查做起
黃郁純強調，大腸癌在體內潛伏發展的時間可能長達10年，早期完全沒有症狀。因此，除了透過糞便潛血或大腸鏡等方式定期檢查、提早發現息肉或腺瘤並加以治療外，養成良好的日常飲食習慣也很重要。
無論是牛奶、黑咖啡還是蔬果，這些都是能幫助你在生活中降低大腸癌風險的好幫手，但切記，這需要「持續」養成習慣，不能「一日討海，三日曝網」。同時，也要減少高油脂、高糖類、加工肉品等容易造成腸道發炎的食物，並戒除抽菸等不良習慣，才是守護健康的最好方法。