大腸癌｜大腸癌年殺2,200港人 醫生推薦3大防癌飲品 每日1杯風險大減20%

大腸癌是香港第三大常見癌症。2022年本港共有5,190宗大腸癌新症，同年導致2,270人死亡。事實上，大腸癌在初期幾乎沒有明顯症狀，到症狀出現時往往已經進入第三或第四期。除定期檢查外，有大腸直腸外科醫生就指出有幾乎飲品都有助預防大腸癌；每日飲食甚至可以將風險降低多達20%。

