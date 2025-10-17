女性健康｜女性年近50必食一種菜 腫瘤科醫生：乳癌風險大減 食前關鍵1步提高抗癌力
廣告
乳癌是女性常見疾病之一；雖然乳癌可以由遺傳及環境因素導致，但有醫學專家指出，改善飲食其實亦有助降低風險。據美國癌症協會數據，乳癌確診的中位年齡為62歲，45歲以下的病例相對較少。加州乳腫瘤科醫生Bhavana Pathak表示，女性如果可以及早養成健康習慣、調節飲食，將有助於長期防癌，當中她就特別推崇西蘭花。
西蘭花抗癌潛力
據2024年發表於《Nutrients》期刊的研究，西蘭花有助降低多種癌症風險，包括乳癌。Pathak指出，西蘭花含有益生元纖維、植物性蛋白質及蘿蔔硫素（sulforaphane），這些成分能促進腸道健康、減少發炎並協助清除癌細胞。她強調西蘭花的纖維屬於「益生元」，能滋養腸道益菌，從而降低與雌激素再吸收相關的有害菌。
每1杯切碎的西蘭花含3克蛋白質，其餘還有：
- 熱量：31卡
- 脂肪：0克
- 碳水化合物：6克
- 膳食纖維：2克
- 鐵：4毫克
提升青花菜抗癌效果的烹調技巧
Pathak進一步指，要提升西蘭花的抗癌效果，關鍵在於「切碎或充分咀嚼」，以促進蘿蔔硫素的生成。2018年《農業與食品化學期刊》的一項研究發現，切碎後靜置數分鐘可維持較高含量的抗癌營養素。她表示，忙碌時自己也會購買切好的青花菜，若有時間則會先切好放置一段時間，再用於炒菜、湯品或沙拉中，以充分釋放營養成分。
其他降低乳癌風險的建議
Pathak建議，女性應從整體健康出發，保持均衡飲食並搭配運動與良好心態。她推薦攝取以下食物：
- 其他益生元來源，如蘆筍、扁豆
- 以植物為中心的蛋白質
- 抗氧化物
- 含蘿蔔硫素的蔬菜，如青花菜、羽衣甘藍、甘藍菜
- 香料，帕塔克醫師特別喜歡黑胡椒搭配薑黃，並常以薑、檸檬與蜂蜜泡茶
她也提醒應減少或避免以下食物：
- 酒精，會損害DNA
- 高脂高糖、低纖維的加工食品
- 烤焦或燒焦的肉類，可能產生致癌物質「雜環胺」