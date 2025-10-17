女性健康｜女性年近50必食一種菜 腫瘤科醫生：乳癌風險大減 食前關鍵1步提高抗癌力

乳癌是女性常見疾病之一；雖然乳癌可以由遺傳及環境因素導致，但有醫學專家指出，改善飲食其實亦有助降低風險。據美國癌症協會數據，乳癌確診的中位年齡為62歲，45歲以下的病例相對較少。加州乳腫瘤科醫生Bhavana Pathak表示，女性如果可以及早養成健康習慣、調節飲食，將有助於長期防癌，當中她就特別推崇西蘭花。

