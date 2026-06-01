抗癌方法｜末期乳癌轉移肺部 女子抗癌10年腫瘤完全消失 醫生：做對關鍵5步
廣告
癌症第四期是否等於無路可走？台灣營養功能醫學醫師劉博仁近日分享一宗乳癌個案，一名65歲女子10年前確診乳癌第四期，癌細胞已轉移至肺部。她多年來接受手術、放射治療、化學治療及HER2標靶治療，並同步調整營養、作息及身心狀態。近日追蹤檢查顯示，腫瘤已清除乾淨，影像檢查及腫瘤指數均穩定正常，目前只需每年回診追蹤。
這宗個案並非代表所有第四期癌症均可逆轉，而是提醒患者：面對癌症時，正規治療仍是核心；在治療以外，營養、體力、睡眠及情緒管理亦是重要支援。
癌症第四期不等於即時放棄
劉博仁表示，隨着醫療持續進步，部分癌症已逐漸進入慢性病化管理階段。即使確診第四期，患者仍應先冷靜與主診醫生討論治療方向，而不是立即被恐懼擊垮。
以該名乳癌患者為例，她確診後並非只靠單一方法，而是長期配合醫院正規療程，包括：
- 手術
- 放射治療
- 化學治療
- HER2標靶治療
劉博仁指出，患者一路走來相當辛苦，但始終認真配合治療，同時穩定身體狀態。
治療期間同步照顧5件事
癌症治療期間，身體往往承受不少壓力。除了遵從醫囑接受治療，劉博仁亦提到，該名患者同步從多方面支援身體狀態，包括營養、體力、睡眠及自律神經等。簡單而言，這名患者抗癌期間同步做了5件事：
- 配合醫院正規治療：按醫生建議接受手術、放療、化療及標靶治療
- 進行營養調理：支援身體修復及治療期間所需營養
- 接受靜脈營養點滴：在醫療評估下補充身體所需營養
- 調整生活作息：照顧睡眠、體力及身體恢復狀態
- 照顧情緒與壓力：學習與疾病共處，減少長期焦慮消耗
癌症患者不宜長期困在恐懼中
劉博仁提到，不少癌症患者確診後會陷入強烈焦慮，每天查資料、擔心復發、害怕檢查，甚至睡不好、吃不下。長期壓力反而不利身體恢復。該名患者後來逐漸調整心境，曾對他說：
「我後來想開了，盡力就好。」
劉博仁認為，這並不是放棄，而是該治療時努力治療，該照顧身體時認真照顧，餘下部分則讓心安靜下來。
確診後可先做好3件事
若民眾或家人剛被診斷癌症，劉博仁提醒，患者不必假裝勇敢，但也不要在恐懼中放棄自己。面對癌症時，可先做好以下3件事：
- 與醫生清楚討論治療方向：了解癌症類型、分期、治療選項及追蹤安排
- 照顧睡眠與營養：避免因焦慮而長期睡不好、吃不下
- 維持肌肉量及體力：讓身體有較好條件承受治療及恢復
這宗個案顯示，第四期癌症並不一定等於即時絕望。不過，任何營養調理、點滴治療或生活方式調整，都應作為正規治療以外的支援，並在醫生或合資格醫療人員評估下進行，不能取代手術、化療、放療、標靶治療等醫學療程。