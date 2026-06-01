抗癌方法｜末期乳癌轉移肺部 女子抗癌10年腫瘤完全消失 醫生：做對關鍵5步

癌症第四期是否等於無路可走？台灣營養功能醫學醫師劉博仁近日分享一宗乳癌個案，一名65歲女子10年前確診乳癌第四期，癌細胞已轉移至肺部。她多年來接受手術、放射治療、化學治療及HER2標靶治療，並同步調整營養、作息及身心狀態。近日追蹤檢查顯示，腫瘤已清除乾淨，影像檢查及腫瘤指數均穩定正常，目前只需每年回診追蹤。

