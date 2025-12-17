胰臟癌｜大便1個變化恐患胰臟癌 40歲老師及時發現成功康復 醫生提4大癌王徵兆助保命
胰臟癌早期病徵極其隱蔽，往往被發現時已屬晚期，導致死亡率居高不下，甚至擁有「癌王」之名。一名年約40歲的教師，就因留意到自己排便時出現一個微小異常，及時求醫確診，最終透過手術控制病情，成功存活超過20年。專科醫生提醒，胰臟癌其實有跡可尋，呼籲大眾切勿忽視4大早期警號，以免錯失黃金治療期。
40歲教師排便現異樣揭患癌 及早切除存活逾20年
台灣外科醫生李明哲分享一宗臨床個案，該名40多歲教師早前發現排便習慣改變，且糞便總是浮在水面，出現「脂肪便」情況，同時發現體重減輕。事主警覺性高，隨即求醫檢查，結果發現胰臟長有一顆約1厘米的腫瘤，證實患上早期胰臟癌。幸好發現及時，得以進行手術治療，患者康復理想，至今已成功存活超過20年。
癌王初期難察覺 提防4大身體警號
李醫生指出，胰臟癌的存活率與發現時機息息相關。若能在腫瘤僅約1厘米大小時確診並接受根治性手術，患者的5年存活率可超過30%；反之，一旦腫瘤生長至2厘米並出現淋巴結轉移，即使接受手術，5年存活率恐急跌至10%至20%。
遺憾的是，早期胰臟癌通常無明顯症狀，致使許多病人確診時腫瘤已過大或擴散，嚴重影響預後。雖然如此，李醫生強調身體仍會發出求救訊號，以下4個早期徵兆絕不可掉以輕心：
- 突發性糖尿病：若無家族病史卻突然患上糖尿病，或原有糖尿病患者血糖突然失控，需格外留神，這可能是胰臟發炎或腫瘤所致
- 體重無故下降
- 不明原因腹痛
- 脂肪便
針對「脂肪便」的成因，香港癌症基金會資料指，患上胰臟癌後會減少胰汁分泌，令食物中的脂肪未經分解便直接排出體外，引致消化不良。除了糞便浮油，其他徵狀還包括糞便呈灰白色、油膩及帶有惡臭。
高危族群風險高3倍 定期檢查保健康
李醫生續指，由於胰臟位處後腹腔深處，當患者出現臉色泛黃、小便深如茶色、持續性背痛或排出水泥色大便時，腫瘤通常已增大至壓迫膽管、血管、神經或淋巴結，往往已屆晚期。
為防患未然，李醫生提醒高風險人士，包括吸煙者、肥胖人士及糖尿病患者，應每半年至一年進行定期檢查，以爭取根治機會。此外，若父母在50歲前曾罹患胰臟癌，子女的患癌風險將較常人增加2.5至3倍，故建議這類人士應提早於40歲起接受定期篩檢。
在預防方面，李醫生強調「預防勝於治療」，日常生活中應保持規律作息、適量運動配合健康飲食，並避免酗酒。同時，嚴格控制「三高」，避免高血壓、高血脂及高血糖，均是降低癌症風險的重要一環。