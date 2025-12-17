胰臟癌｜大便1個變化恐患胰臟癌 40歲老師及時發現成功康復 醫生提4大癌王徵兆助保命

胰臟癌早期病徵極其隱蔽，往往被發現時已屬晚期，導致死亡率居高不下，甚至擁有「癌王」之名。一名年約40歲的教師，就因留意到自己排便時出現一個微小異常，及時求醫確診，最終透過手術控制病情，成功存活超過20年。專科醫生提醒，胰臟癌其實有跡可尋，呼籲大眾切勿忽視4大早期警號，以免錯失黃金治療期。

