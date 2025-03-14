早餐常食1物患中度肝癌 男子不嗜酒半年瘦11磅 醫生警告1種毒物高溫難殺死
男子不嗜酒患肝癌 起因竟是1款常見食物
台灣肝膽腸胃專科醫生吳文傑《早安健康》分享病例；一名70歲老翁感食慾不振半年，體重迅速減少5公斤（約11磅）之多；直到最近兩星期，家人甚至發現他的皮膚泛黃，於是到醫院求醫。醫生初步檢查後發現伯伯的腹部非常消瘦，肌肉及脂肪甚少，按壓肚子時竟能直接觸摸到肝臟，並在右上腹部發現有凸起硬物，隨即安排超聲波檢查。
掃描結果顯示，伯伯的肝臟有多顆腫瘤，最大的一粒長達10厘米，後續化驗確認為中期肝癌。令人意外的是伯伯並無酗酒習慣，檢查報告亦顯示他並無乙型、丙型肝炎病毒或自體免疫肝炎問題。進一步問診後發現伯伯原是花生醬工廠的老闆，數十年來早餐時都會搭配花生醬等花生製品，推測這正是他罹患肝病的原因。
花生製品保存不當易生毒素
吳文傑指出，花生製品若保存不當，容易受黃麴毒素污染。黃麴毒素被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物，具有強烈的肝毒性和致癌性。過往調查顯示，穀類等食物容易因發霉而受污染，其中花生醬的毒素情況尤為嚴重，破壞毒素需用接近260度的高溫。
醫生提醒，由於花生粉、花生醬無法看出花生的原形，難以預防品質不佳的花生。因此，建議大家在攝取含花生的食物時應適量，偶爾正常食用花生製品不會致癌，無需過度擔心。
食安中心：其中1類黃曲霉毒最常見、致癌能力強
據香港食物安全中心資料，黃曲霉毒素是一組天然存在的毒素，主要包括B1、B2、G1及G2四類。在各類黃曲霉毒素中，以黃曲霉毒素B1最常見，毒性最大，引致肝癌的能力最強。黃曲霉毒素G1、M1、B2和G2導致細胞產生突變的程度依序遞減。黃曲霉毒素M1和M2多在奶類和奶類產品中發現。
黃曲霉毒素多見於熱帶地區，多於濕度及溫度高的環境中出現；發展中國家的農作物在收成後沒有作適當的處理和貯存，往往令花生、玉米、穀物、棉籽、木本堅果、部分香料等農作物受到污染。另一方面，當乳牛吃了受黃曲霉毒素B1和B2污染的飼料後，毒素會分別轉化為毒性較小的黃曲霉毒素M1和M2，主要存在於乳汁中，部分積存在肝臟和腎臟中。
黃曲霉毒素會導致肝癌。國際癌症研究機構把所有天然存在的黃曲霉毒素列為令人類患癌的物質，而黃曲霉毒素M1則被列為或可能令人類患癌的物質。有些研究人員認為，黃曲霉毒素對帶有乙型或丙型肝炎病毒的人致癌作用比較明顯。乙型肝炎是本港的常見病，約有8至10%的成人是這種病毒的攜帶者。目前，研究人員仍在研究黃曲霉毒素與肝炎病毒的相互影響。
食安中心提醒消費者，應把食物存放在陰涼乾燥的地方，如發現食物有發霉的迹象，便應棄掉。
1毫克足以致癌 4種地方最常見
據亞洲癌症研究基金會有限公司所指，黃曲霉素的毒性是砒霜的68倍、氰化鉀的10倍，對肝臟組織的破壞性極強，甚至「1毫克致癌、20毫克致命」；有4種地方特別容易滋生黃曲霉毒素，提醒大家注意：
1.沒洗乾淨的砧板、筷子
如果砧板、筷子沒有及時清洗乾淨，上面殘留的食物殘渣和水分就會成為微生物良好的培養基。如果你家砧板、筷子（特別是木製的）已經出現了明顯的霉斑，最好換新的。建議大家每次用完後砧板後，應盡快清洗乾淨、擦乾，並放在通風乾燥處。同時，別忘了定期對砧板進行徹底清洗。
2.發苦的堅果
如果吃到苦味的瓜子等堅果，這時候大家一定要趕緊吐掉，並且漱口，因為這種苦味正是黃曲霉素的化身，就算少量攝入也容易增加肝癌風險。
3.劣質芝麻醬、花生醬
有些人吃麵條的時候，喜歡加上一勺芝麻醬或花生醬。但是有些商家為了降低成本，用糠芝麻、癟花生、變質的芝麻/花生等製作醬料，其中變質的芝麻/花生中可能含有黃曲霉毒素，而經過加工之後會更難被識別。
4.小作坊的自榨花生油
與上面的醬料同理，花生、玉米等如果在儲存過程中發霉，榨出來的油也可能含有黃曲霉素。一些小作坊的壓榨機或家用榨油機工藝簡單，缺乏除去有害物質的工藝，很可能給黃曲霉素可乘之機。