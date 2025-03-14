早餐常食1物患中度肝癌 男子不嗜酒半年瘦11磅 醫生警告1種毒物高溫難殺死

港人早餐常見有煎蛋煙肉餐包，有時亦會在白麵包上搽牛油或花生醬增添口味，但當中某些食物可能比大家想像中更不健康。有醫生曾分享指，有一名老翁因發現自己的食慾逐漸減退，在半年內消瘦11磅，求醫後揭發罹患肝癌。醫生指這位患者無飲酒習慣，罹患肝癌成因竟是一種早餐常見食物所引致。

