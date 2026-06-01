飲食健康｜每朝1杯果汁以為養生 40歲女養出癌細胞 醫生嘆：危險過垃圾食物
廖繼鼎近日在YouTube頻道「出神入化廖醫師」分享個案，一名40歲女子平日不抽煙、不飲酒，每天跑步，早餐更固定飲一杯100%自製鮮榨蘋果汁，自認生活非常養生。惟健檢結果顯示，她身體發炎指數偏高，並出現癌前病變。廖繼鼎認為，問題可能與她長期飲果汁的習慣有關。
果汁不等於水果
廖繼鼎指出，水果本身含天然糖分，也含膳食纖維。若直接進食原形水果，身體需要咀嚼及消化，糖分進入血液的速度相對較慢，身體亦較容易逐步代謝。但當水果被打成果汁，情況便不同。果汁往往過濾或破壞部分膳食纖維，留下較高濃度的糖分。加上喝果汁速度快，一杯果汁可能等於短時間內喝下數個水果的糖分，容易令血糖快速上升。因此，100%果汁雖然未必等同汽水或珍珠奶茶，但也不能當作適合大量飲用的健康飲品。
長期血糖波動 可增加身體負擔
廖繼鼎續指，很多人以為只要不喝奶茶、可樂、手搖飲，就已經避開高糖風險。但如果改為天天喝大量果汁，同樣可能令身體長期處於糖分偏高、血糖波動大的狀態。他解釋，血糖快速上升會令胰臟負擔增加，身體亦可能較容易進入慢性發炎狀態。若長期維持這類飲食模式，便可能對健康造成不利影響。不過他強調並不表示「喝果汁一定會致癌」，而是提醒大眾若長期大量攝取濃縮糖分，又缺乏足夠膳食纖維，或會增加代謝及發炎風險。
想吃水果 應優先選原形水果
廖繼鼎提醒，水果本身不是壞食物，問題在於吃法及份量。若想攝取水果營養，應優先選擇原形水果，而不是果汁或加工水果製品。
原形水果需要咀嚼，較容易產生飽腹感，也保留較多膳食纖維。相反，果汁容易在短時間內飲用過量，令人不知不覺攝取過多糖分。
日常飲食可留意以下幾點：
- 優先吃原形水果，不以果汁取代水果
- 即使是100%果汁，也不宜天天大量飲用
- 避免空腹一次過飲大杯果汁
- 糖尿病、血糖偏高或需控制體重人士更應小心
- 不要因為「天然」、「鮮榨」就忽略糖分問題
3類果汁習慣要特別留意
若平日有以下習慣，便要重新檢視果汁攝取量：
- 每天固定飲果汁：容易令糖分攝取變成長期習慣
- 一次飲大杯果汁：短時間攝取大量水果糖分
- 用果汁代替早餐或正餐：可能缺乏蛋白質、脂肪及足夠纖維，令血糖更易波動
總括而言，水果可以是健康飲食一部分，但果汁不等於水果。即使是100%現榨果汁，也應視為含糖飲品般控制份量。若想養生，重點不是把水果全部榨成汁，而是保留纖維、控制份量，並配合均衡飲食。