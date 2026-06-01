飲食健康｜每朝1杯果汁以為養生 40歲女養出癌細胞 醫生嘆：危險過垃圾食物

不少人以為戒掉汽水、手搖飲，改喝100%果汁就一定較健康。不過，腫瘤科醫師廖繼鼎提醒，果汁即使標榜天然、現榨、100%，也不等於可以天天大量飲用。原因是水果被榨成果汁後，膳食纖維大幅減少，糖分卻變得更容易一次過攝取，可能令血糖快速上升，增加身體代謝負擔。

