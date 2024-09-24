消委會測試25款易潔鑊 7款高分抵用最平$70

消委會易潔鑊｜消委會測試25款易潔鑊 7款高分抵用最平$70

腫瘤及癌症
東方新地
【消委會/易潔鑊/塗層/測試/推介/推薦】易潔鑊除了方便清洗不黐底，更重要是塗層安全性，不少人擔心劣質塗層含致癌物質，遇上高溫會釋出毒煙，消委會則為大家拆解易潔鑊致癌迷思，並曾實測25款易潔鑊，其中6款價錢平、總評高，最便宜一款只需70元。

消委會易潔鑊｜消委會測試25款易潔鑊 7款平價高分最平$70

目錄

4大常見易潔鑊款式
3款4.5分總評易潔鑊
7款$500以下高分易潔鑊
塗層會致癌嗎？
塗層遇高溫會釋出毒煙？
10大安全使用貼士

消委會易潔鑊｜4大常見易潔鑊款式

消委會指出，市面上有4種常見易潔鑊款式包括傳統無石紋/顆粒紋的PTFE塗層款、有石紋/顆粒紋款、有網紋/蜂巢紋款，以及無石紋/顆粒紋的陶瓷塗層款。

消委會易潔鑊｜3款4.5分總評易潔鑊

產品名稱 價格 總評
「Vita Craft」Temp Pan 26cm $1,980 4.5分
「Magic Living」Megastone蜂巢尊尚系列30cm Wok $988 4.5分
「GreenPan」Focus Range 28cm Frypan $799 4.5分

消委會易潔鑊｜1.「Vita Craft」Temp Pan 26cm $1,980

易潔鑊 「Vita Craft」Temp Pan 26cm （$1,980）（圖片來源：消委會）
「Vita Craft」Temp Pan 26cm （$1,980）（圖片來源：消委會）

消委會易潔鑊｜2.「Magic Living」Megastone蜂巢尊尚系列30cm Wok$988

易潔鑊 「Magic Living」Megastone蜂巢尊尚系列30cm Wok（$988）（圖片來源：消委會）
「Magic Living」Megastone蜂巢尊尚系列30cm Wok（$988）（圖片來源：消委會）

消委會易潔鑊｜3.「GreenPan」Focus Range 28cm Frypan$799

易潔鑊 「GreenPan」Focus Range 28cm Frypan （$799）（圖片來源：消委會）
「GreenPan」Focus Range 28cm Frypan （$799）（圖片來源：消委會）

消委會易潔鑊｜7款$500以下高分易潔鑊

產品名稱 價格 總評
淨色（無石紋/顆粒紋）PTFE塗層
宜家家居 Ikea Oumbärlig 28cm 平底鑊 $150 4分
法國特福 Tefal Chef’s Delight 28cm Frypan $328 4分
美亞 Meyer Cook ‘N Look Induction 28cm French Skillet $329 4分
EZ Cook 28cm Nonstick Frypan (801272) $115 4分
石紋/顆粒紋塗層樣本
EuroCook Cote IH Fry Pan 28cm (EC10328F） $188 4分
名創優品 Miniso 28cm Ceramic Coated Frying Pan – Pink $70 4分
意美廚 Ideale Chef Plus Hi-N-Cast 28cm Deep Frypan（IC14428T） $298 4分

消委會易潔鑊｜1.宜家家居 IKEA Oumbärlig 28cm 平底鑊$150

易潔鑊 宜家家居 IkeaOumbärlig 28cm 平底鑊（$150）（圖片來源：消委會）
宜家家居 IkeaOumbärlig 28cm 平底鑊（$150）（圖片來源：消委會）

消委會易潔鑊｜2.法國特福 Tefal Chef’s Delight 28cm Frypan （$328）

易潔鑊 法國特福 Tefal Chef's Delight 28cm Frypan （$328）（圖片來源：消委會）
法國特福 Tefal Chef’s Delight 28cm Frypan （$328）（圖片來源：消委會）

消委會易潔鑊｜3.美亞 Meyer Cook ‘N Look Induction 28cm French Skillet （$329）

易潔鑊 美亞 Meyer Cook 'N Look Induction 28cm French Skillet （$329）（圖片來源：消委會）
美亞 Meyer Cook ‘N Look Induction 28cm French Skillet （$329）（圖片來源：消委會）

消委會易潔鑊｜4.EZ Cook 28cm Nonstick Frypan (801272) （$115）

易潔鑊 EZ Cook 28cm Nonstick Frypan (801272) （$115）（圖片來源：消委會）
EZ Cook 28cm Nonstick Frypan (801272) （$115）（圖片來源：消委會）

消委會易潔鑊｜5.EuroCook Cote IH Fry Pan 28cm (EC10328F） （$188）

易潔鑊 EuroCook Cote IH Fry Pan 28cm (EC10328F） （$188）（圖片來源：消委會）
EuroCook Cote IH Fry Pan 28cm (EC10328F） （$188）（圖片來源：消委會）

消委會易潔鑊｜6.名創優品 Miniso 28cm Ceramic Coated Frying Pan – Pink （$70）

易潔鑊 名創優品 Miniso 28cm Ceramic Coated Frying Pan - Pink （$70）（圖片來源：消委會）
名創優品 Miniso 28cm Ceramic Coated Frying Pan – Pink （$70）（圖片來源：消委會）

消委會易潔鑊｜7.意美廚 Ideale Chef Plus Hi-N-Cast 28cm Deep Frypan（IC14428T）

易潔鑊 意美廚 Ideale Chef Plus Hi-N-Cast 28cm Deep Frypan（IC14428T）（圖片來源：消委會）
意美廚 Ideale Chef Plus Hi-N-Cast 28cm Deep Frypan（IC14428T）（圖片來源：消委會）

消委會易潔鑊｜塗層會致癌嗎？

傳統易潔塗層主要成分為PTFE（聚四氟乙烯）在製造過程中，或會使用PFOA（全氟辛酸）及PFOS（全氟辛烷磺酸）。有動物研究顯示，PFOA及PFOS可能損害肝臟、生殖功能及具致癌性，國際癌症研究機構（IARC）亦將PFOA歸類為「或可能令人類患癌」物質。由於PTFE易潔塗層有機會殘留微量PFOA或PFOS，故產生易潔鑊塗層有機會致癌的說法。
消委會曾就市面上25款易潔鑊進行PFOA、PFOS及金屬物質釋出量測試，結果全部樣本均通過測試。此外，德國聯邦風險評估所（BfR）指出，即使有小塊易潔塗層剝落及被吞下，也不會對人體健康構成威脅，因身體不會吸收這些塗層，塗層也不會引致身體出現中毒反應，故消費者不用過分擔心。

消委會易潔鑊｜塗層遇高溫會釋出毒煙？

另有研究發現，PTFE在高溫下會釋出毒煙，溫度越高，釋出毒煙就越多。當加熱至攝氏315至375度，釋出的煙可能會令人產生類似流感症狀的「聚合物煙塵熱」（Polymer Fume Fever），感到畏寒、發燒、大量流汗、咳嗽及呼吸困難等，但其實日常煮食的溫度都不會超過250度，故不用擔心煮食時會釋出TFE（四氟乙烯）、HFP（六氟丙烯）和PFIB（全氟異丁烯）等物質，引致刺激呼吸系統或引起「聚合物煙塵熱」。

消委會易潔鑊｜10大安全使用貼士

1.注意易潔鑊大小

若以電爐煮食，應盡量選用與爐頭大小相近的器皿；以氣體爐煮食的話，則應調節爐火至器皿底部邊緣的範圍內。

2.首次使用前先清潔

首次使用前，應先用混和清潔劑的暖水，以海綿或碗布清洗易潔鑊。切勿用金屬刷或粗糙的百潔布洗擦，以免刮損塗層。

3.慢火預熱

用慢火至中火預熱，切勿將食油過度加熱，以免釋出太多油煙甚至燒焦。

4.勿把鑊乾燒

不要將空的易潔鑊放在爐火上乾燒。

5.避免用太高溫煮食

易潔鑊如長期在高溫（260°C以上）下使用，易潔層可能會變色，及漸漸失去抗黏效能。為了延長易潔鑊的壽命，應盡量避免用太高溫煮食。

6.鑊鏟要揀啱

避免用尖銳的金屬鑊鏟或叉，宜用木、塑膠或矽膠製造的用具如鑊鏟或筷子攪動食物。同時也不要在鑊面切剁食物。

7.常抽氣

煮食時宜開抽油煙機或抽氣扇，以保持廚房空氣流通。

8.用後自然冷卻

用後不要立即向鑊注入冷水，以免因溫度急劇變化而變形。

9.停用損壞的易潔鑊

雖然動物試驗中顯示，把剝落的易潔層連同食物吃下肚不會造成影響，不過易潔層始終不是食物，故若易潔鑊的易潔層嚴重花損和剝落，便不宜再使用。

10.雀鳥遠離廚房

如家中有養雀鳥的話就要注意，因雀鳥對煙更敏感，故不應將牠們放在廚房，否則容易導致死亡。

圖片來源：消委會

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