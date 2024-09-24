消委會易潔鑊｜消委會測試25款易潔鑊 7款高分抵用最平$70

【消委會/易潔鑊/塗層/測試/推介/推薦】易潔鑊除了方便清洗不黐底，更重要是塗層安全性，不少人擔心劣質塗層含致癌物質，遇上高溫會釋出毒煙，消委會則為大家拆解易潔鑊致癌迷思，並曾實測25款易潔鑊，其中6款價錢平、總評高，最便宜一款只需70元。

