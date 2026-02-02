港大研究｜腦轉移瘤難治成晚期患者死亡主因 分析揭四大亞型推動精準癌症治療
腦轉移瘤治療困難 或影響三成晚期癌症患者
腦轉移瘤是指癌細胞由肺部、乳腺或皮膚等原發腫瘤轉移至腦部，屬晚期癌症常見併發症，約影響三成實體瘤患者。儘管近年手術、放射治療及系統性治療有所進展，但腦轉移瘤在生物學特性及治療反應上差異極大，至今仍是癌症相關死亡的重要原因之一。
研究團隊指出，過往腦轉移瘤的治療策略多以原發腫瘤類型作分類依據，卻忽略了癌細胞進入腦部後，與當地微環境互動而產生的獨特變化，限制了治療成效。
分析逾千樣本 建全球最大腦轉移瘤圖譜
是次研究分析1,032個來自不同原發腫瘤的腦轉移瘤樣本，並結合82個配對原發腫瘤及20個膠質母細胞瘤樣本作對照，整合基因組、轉錄組、蛋白質組、代謝組、單核RNA測序及空間數據，構建前所未有的腦轉移瘤多組學圖譜。研究結果顯示，腦轉移瘤可歸納為四種分子亞型，無論其最初源自哪一種癌症，最終均會在腦部環境影響下，發展出相對固定的分子特徵。
研究團隊將腦轉移瘤分為四個亞型，包括神經樣亞型、免疫浸潤亞型、代謝亞型及增殖亞型，各自呈現不同的免疫狀態、代謝路徑及臨床預後：
- 「神經樣亞型」：表達神經相關基因，呈現與腦微環境相關的神經樣特徵，且對放射治療敏感
- 「免疫浸潤亞型」：具有豐富的免疫細胞浸潤，總體生存期最長，免疫治療可能帶來更佳療效
- 「代謝亞型」：能量代謝通路異常活躍，顯示代謝靶向治療可能有效控制這類腫瘤
- 「增殖亞型」：以高度細胞增殖為特徵，預後較差，其增殖相關通路的激活提示靶向治療具有應用潛力
腦內免疫環境成關鍵 助精準配對治療
研究進一步分析不同亞型的免疫微環境，發現神經樣亞型及免疫浸潤亞型腫瘤內，負責攻擊腫瘤的細胞毒性T淋巴細胞水平較高，且免疫檢查點分子活躍，顯示這兩類患者或更適合接受免疫檢查點阻斷治療。研究亦指出，細胞毒性T淋巴細胞的浸潤程度，為獨立的預後指標，腫瘤內相關免疫細胞愈多，患者的整體存活期愈長。
為驗證研究結果的臨床應用潛力，團隊利用患者來源的腫瘤類器官模型進行藥物篩選，發現代謝亞型對mTOR抑制劑反應較佳，而增殖亞型則對CDK4/6抑制劑較為敏感，進一步支持按亞型選擇治療方案的可行性。
研究促進精準腫瘤學發展
港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授、曾永馨基金教授（臨床神經科學）梁嘉傑教授：「腦部的免疫抑制環境及血腦屏障使轉移瘤的治療特別困難。我們的研究顯示不同亞型的腫瘤如何與腦部神經和免疫細胞互動，這為開發靶向藥物、免疫治療和放射治療的創新組合鋪路，有助尋找治療這些腫瘤的有效方案。」
共同領導研究的四川大學華西醫院劉倫旭教授則指出：「這項開創性研究充分展現多個機構合作的力量。通過匯聚來自中國內地和香港頂尖醫療專業知識，我們得以建立前所未有的數據庫。這次合作成果豐碩，體現協作科研有助加速精準腫瘤學的進步，造福腦轉移瘤患者。」