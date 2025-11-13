港大研究｜關鍵腸菌影響肝癌免疫療效 倡研「腸道菌調控療法」提高治癌成功率
腸道菌群失衡或影響肝癌治療反應
免疫治療近年成為肝癌治療的主要突破，但不少患者反應並不理想，原因未明。研究團隊分析肝癌患者的腸道菌群組成，發現部分對治療反應欠佳或出現耐藥的患者，其腸道內「普通擬桿菌」含量明顯較高。
港大醫學院臨床腫瘤學系臨床教授孔鳳鳴表示，癌症患者的腸道菌群與健康人士差異顯著，「這種差異不僅影響消化功能，腸道菌群更像是身體內部一個『隱形控制中心』，通過複雜的『腸—肝軸』與肝臟腫瘤互相影響。」肝臟與腸道的關係極為特殊，所謂「腸—肝軸」是指腸道與肝臟之間的密切聯繫。腸道細菌所產生的代謝物會經血液及門靜脈進入肝臟，改變免疫反應及代謝環境，甚至可能促進或抑制腫瘤的生長。
研究亦在小鼠模型中驗證上述關聯，將「普通擬桿菌」移植至原本對免疫治療有反應的小鼠後，小鼠隨即出現耐藥現象，顯示細菌確會削弱免疫系統功能。
關鍵代謝物被細菌消耗 T細胞難以發揮作用
研究團隊指出，「普通擬桿菌」會大量消耗製造吲哚乙酸所需的前體物質。吲哚乙酸是腸道細菌的重要代謝物，負責促進殺傷性T細胞活化，協助免疫系統識別並攻擊癌細胞。當吲哚乙酸濃度下降時，T細胞無法正常運作，令腫瘤免疫治療效果明顯下降。
提供生物標誌 助研個人化「腸道菌調控療法」
研究亦提出一個潛在生物標誌，可用於評估患者對免疫療法的反應。第一作者趙彩甯博士後研究員指，檢測患者腸道內「普通擬桿菌」水平，有望成為預測療效的工具。她表示，未來可根據患者腸道菌群特徵，調整治療策略，包括補充吲哚乙酸或調整腸道菌群，以提升免疫療效，推動更精準的個人化治療。
孔鳳鳴補充，研究突顯腸道微生態在癌症治療中的重要性，「傳統的抗癌策略往往聚焦於攻擊腫瘤本身，但我們的發現顯示應同時考慮體內菌群微生態的調控。」她認為，隨着對腸道菌群的了解加深，未來有望開發更有效的聯合治療方案，進一步提升肝癌免疫療法的成功率。研究已刊於《Cell Reports Medicine》，並提出以「腸道菌調控療法」提升免疫療效的新方向。
