港大研究｜關鍵腸菌影響肝癌免疫療效　倡研「腸道菌調控療法」提高治癌成功率

港大醫學院今日（13日）公布最新研究，發現腸道細菌「普通擬桿菌」（Phocaeicola vulgatus）或會削弱肝癌免疫治療效果，令部分患者出現耐藥性。團隊指出，相關細菌會干擾免疫系統所需的重要代謝物，影響T細胞攻擊腫瘤的能力，因此提倡推動「腸道菌調控療法」，透過調整腸道微生態或補充關鍵代謝物，提升肝癌免疫療法的成效。

