港大醫學院聯手美國國家癌症研究所 開發全球「癌症免疫數據引擎」
揭示關鍵分泌蛋白 推動腫瘤免疫研究
港大醫學院臨床醫學學院癌症醫學中心臨床腫瘤學系講座教授兼陳一微基金教授（癌病研究學）關新元教授與美國國家癌症研究所姜鵬研究員指出，人類基因組中約有1,903個基因負責編碼分泌蛋白，但約61%在癌症中的功能仍屬未知。
研究團隊利用「癌症免疫數據引擎」分析與免疫治療反應高度相關的基因，鎖定多種過去未明的分泌蛋白，發現當中名為酰氧酰基水解酶（AOAH）的分泌蛋白表現最為突出，在黑色素瘤、胰腺癌、肝癌、結直腸癌及腎癌等多種癌症中均顯示顯著免疫治療反應。研究成果已刊於國際期刊《細胞》。
揭示AOAH助激活免疫系統機制
研究團隊發現，AOAH是一種可分泌的脂質酶，能清除抑制免疫反應的卵磷脂分子，從而保護免疫系統不受腫瘤微環境干擾，增強 CD8+ T 細胞的激活與殺傷能力，並促進樹突狀細胞恢復抗原遞呈功能，提升整體抗癌效能。由於多數腫瘤會藉降低免疫原性來逃避免疫系統監察，AOAH 正可針對這一「免疫逃逸」機制發揮作用。
AOAH增癌症免疫治療效果
在黑色素瘤、肝癌及腎癌的小鼠模型中，團隊證實無論採用免疫檢查點抑制劑或TCR-T細胞治療，AOAH均能延長小鼠存活期。
直接注射AOAH蛋白亦可強化免疫激活，並與常見的抗PD-1和CTLA-4治療產生協同效應，顯示AOAH具顯著輔助潛力。研究同時觀察到AOAH可促進CD8+ T細胞及CD11+樹突狀細胞滲入腫瘤組織，進一步強化免疫反應。
結合抗體藥物偶聯物 開拓新型抗癌方案
研究團隊指，分泌蛋白在免疫調控中扮演關鍵角色，可在腫瘤微環境、淋巴結及免疫器官之間傳遞信號，形成連鎖免疫反應。團隊正設計結合AOAH與PD-L1的「抗體藥物偶聯物」（antibody-drug conjugate），以期發展成新一代抗癌武器。該藥物結合免疫檢查點抗體與高效腫瘤治療成分，可精準靶向癌細胞及其微環境，未來將以小鼠模型進行療效與安全性評估。
推進臨床研究 冀提升治癒率至四成
關新元教授表示，團隊現正開展第一期臨床試驗，目標將難治性及中晚期腫瘤患者的臨床治癒率由現時約5–20%提升至40%以上。他強調，研究團隊將善用粵港澳大灣區的科研與臨床優勢，把這項創新成果推向全球，造福更多癌症病人。