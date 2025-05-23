港大醫學院新療法治中晚期肝癌 46%患者腫瘤完全受控毋須開刀
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創新三合一療法或改寫肝癌治療
中晚期肝癌往往被視為無法根治，但有時可透過聯合多種療法將其逆轉為可治療的階段，甚至有機會進行手術根治。港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授兼李樹芬醫學基金會基金教授（外科）陳智仁教授以及臨床腫瘤學系臨床助理教授蔣子樑醫生，再度攜手探討一種聯合局部治療和免疫治療的新療法，助無法接受手術的肝癌患者轉化至可治愈的階段。這種聯合不同療法的創新「雞尾酒」策略，包括三種治療：立體定向放射治療（SBRT），肝動脈化療栓塞術（TACE），和後續的免疫治療（IO）。
在早前的研究中，團隊利用磁力共振（MRI）或電腦掃描（CT），證實42%患者的腫瘤在接受治療後完全消失，他們甚至無須進行手術根治。雖然LRT-IO療法對於中晚期肝癌的療效令人鼓舞，但其長遠治療效果仍有待驗證。這項研究旨在探索這嶄新LRT-IO療法的長期效果，並找出促使患者達至完全控制的關鍵因素。
46%患者腫瘤完全受控 三年生存率達75%
研究團隊密切監察63名原本無法接受手術的中晚期肝癌患者，他們在2018年1月至2022年12月期間接受了LRT-IO療法。這些患者的腫瘤大小中位數為10厘米，定期覆診中位數接近三年。期間，29名患者（46%）的癌症達至完全控制，而又當中三分之二的患者在2023年6月研究數據截止時仍然沒有癌症復發。
研究指出，達至完全控制的患者在三年後存活機會是未達完全控制患者的兩倍以上（三年整體存活率分別為76%和28%），並且整體存活率與那些直接接受手術根治的患者大致相若。而當中約三分之一的患者即使出現癌症復發，當中仍有六成人於復發時適合作根治性手術。這些發現清楚表明，LRT-IO療法能大幅增加完全控制腫瘤的機會，此對改善中晚期肝癌患者的長遠治愈率至為關鍵。
蔣子樑醫生解釋：「這次研究提供了長期數據證實我們之前的研究發現：LRT-IO療法對腫瘤體積較大、無法切除的肝癌來説，是一種可行的根治性治療方法，其完全控制率達到46%，而當中的患者中的三年生存率達75% ，令人鼓舞。」
突破晚期治療瓶頸 望LRT-IO療法納入常規治療
以往診斷為中晚期肝癌的患者，能夠選擇的治療方案非常有限。現在LRT-IO療法為這些患者帶來了新希望，不僅可以控制這種晚期疾病，還有治癒的可能。這項最新研究證明LRT-IO療法對中晚期肝癌患者具有長期療效，接近一半的患者只需要接受LRT-IO療法就實現了完全控制，無須進行手術。儘管研究取得令人鼓舞的結果，但仍要繼續監察復發的問題，尤其是肝癌的復發率一般較高。本研究結果提供了重要依據，支持LRT-IO療法作為一種安全有效的長遠治療選項。
對於年長、身體狀況不佳或腫瘤位置難以手術切除的患者，這項研究首次在文獻中表明，LRT-IO療法後採取「觀察和等待」是可行的方案。這是迄今為止針對接受LRT-IO治療的中晚期肝癌患者最大規模的長期追蹤研究。對治療肝癌的醫生來說，這項研究清楚顯示接受LRT-IO療法後有良好反應的患者，長期存活率理想，因此，「觀察和等待」策略在臨床管理上是可行的策略。
在2024年，由同一研究團隊設計的相類似治療方案「START-FIT」獲納入中國《原發性肝癌診斷治療指南（2024年版）》。團隊有信心，此突破性研究成果有望讓LRT-IO療法納入未來的治療指南中。蔣醫生明確表示：「陳教授和我一直在多個本地和國際會議上推廣這嶄新的治療方案，本港亦有越來越多醫院在臨床上採用這LRT-IO療法。我們期望在不久的將來，在香港能夠為此療法制訂一套治療指南，將之納入常規治療中。」
與蔣子樑醫生共同領導這項研究的陳智仁教授補充：「我們懷著熱誠積極探索新穎、有效的方法來治理這個常見的致命癌症，我們一直擁抱這初心。」