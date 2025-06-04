港大研究｜過量脂肪可致肝癌免疫治療抗藥性 倡健康飲食減少危害肝臟
ICB療法僅三成患者見效 平均存活期延長不超過一年
肝癌是癌症相關死亡的第五大原因，對公眾的健康構成重大威脅。肝癌的高死亡率主要因為大多數患者確診時已處於晚期，而且目前的治療方法對晚期肝癌成效不彰。
近年來，免疫檢查點阻斷（ICB）療法是一種新興的免疫療法，革新了癌症治療手段，在多種癌症治療中都表現出較好的臨床療效，因此ICB 療法已成為晚期肝細胞癌患者的第一線治療方案。然而，此治療方案只對約三成肝癌患者有效，而即使臨床反應良好，患者的平均存活期也通常不會延長超過一年。
脂肪肝相關肝癌發病率上升 抗藥性成治療難題
肝癌可根據不同病因而分為多種亞型，其中「代謝功能障礙相關脂肪性肝炎相關肝細胞癌」（MASH-HCC）尤為引人關注，因為MASH-HCC患者大多對ICB治療反應不理想，但原因未明。
MASH-HCC患者的肝臟和腫瘤中通常累積了大量脂肪，缺乏運動或高脂飲食等不良生活習慣會加重這些有害脂肪的異常累積，因此隨著肥胖或糖尿病的發病率在香港逐年增加，MASH-HCC的發病率也呈顯著上升趨勢。所以，MASH-HCC對ICB療法的抗藥性成為一個嚴峻的醫療問題。為解決這一難題，港大醫學院與北大的科研團隊正積極研究導致這些患者對ICB療法產生抗藥性的根本原因。
揭抗藥關鍵細胞 治療反應可恢復
研究團隊發現，腫瘤內的脂肪與微環境中的其他因素（例如GM-CSF細胞因子）會產生協同作用，對免疫細胞進行重新編程，導致它們分化為對患者有害的細胞。團隊亦觀察到，MASH-HCC患者與同樣有脂肪肝腫瘤的小鼠模型，體內會產生獨特的中性粒細胞群，而這群免疫細胞能夠分泌一種有助腫瘤生長的因子，幫助腫瘤細胞逃避其他免疫細胞的攻擊，進而增強腫瘤對ICB療法的抗藥性。
為證明此觀點，研究團隊嘗試直接清除腫瘤小鼠中的中性粒細胞群或阻礙其發育，結果發現此方法能有效使腫瘤小鼠重新對ICB療法產生反應，從而證實這些中性粒細胞在ICB療法中的關鍵角色。
找出治療新靶點 助改善MASH-HCC療效
MASH-HCC是本港及全球增長最快的肝癌亞型，與其他類型的肝癌患者相比，MASH-HCC患者的治療效果通常較差。這項由港大醫學院及北大研究團隊合作主導的研究揭示過量脂肪對肝癌的危害。更重要的是，此研究確定一個潛在的治療標靶，有望改善 MASH-HCC患者對免疫治療的抗藥性反應。
港大醫學院生物醫學學院助理教授寧珖聖教授指出：
「我們希望這個研究帶出健康的飲食和生活方式對保護肝臟的重要性。對於目前正在與MASH-HCC 作戰的患者來說，我們的研究結果有助改進聯合免疫治療策略，為改善他們的治療預後奠定了基礎。」