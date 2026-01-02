唔洗等生癌先醫？牛津大學研「癌症疫苗」 預防多種癌症 最快2026年人體測試
癌症一直是全球頭號殺手，但這場漫長的戰爭或將迎來歷史性轉捩點。英國牛津大學臨床科學家兼實驗腫瘤學教授莎拉·布拉格登（Sarah Blagden）近日在紀錄片《癌症偵探：尋找治癒方法》中透露，團隊正研發一種具備「攔截」功能的癌症疫苗，利用類似新冠疫苗的技術，在腫瘤形成前的「癌前病變」階段就將其殲滅。首款針對肺癌的疫苗預計最快於2026年夏季展開人體臨床試驗，若研發成功，未來癌症或能像麻疹一樣透過疫苗有效預防。
轉守為攻由「治療」變「預防」
布拉格登教授在節目中指出，癌症絕非一夜之間憑空出現。從正常細胞發生變異，演變成肉眼可見的惡性腫瘤，往往需要經歷長達10年甚至20年的潛伏期。她形容，目前的癌症治療猶如只看到「冰山一角」，往往等到腫瘤成形才介入，卻忽略了水面下潛藏已久的危機。
這項計劃的核心理念是「轉守為攻」，將戰線由「治療」推前至「預防」。研究團隊利用嶄新的技術，識別出處於「癌前病變」階段的異常細胞特徵。布拉格登解釋，透過疫苗訓練人體的免疫系統，就能像安裝了「體內滅火系統」一樣，在細胞癌變初期就將其精準清除，從源頭阻斷癌症發生。
改良新冠疫苗技術 研發「肺癌針」
在眾多研發項目中，針對頭號殺手「肺癌」的疫苗「LungVax」進展最為迅速。該疫苗借鑒了新冠疫情期間的技術突破，採用了與牛津/阿斯利康（Oxford/AstraZeneca）新冠疫苗相似的病毒載體技術。研究人員將這種成熟的技術「重新編程」，使其攜帶能夠識別肺部異常細胞的遺傳指令。
目前，首批 LungVax 疫苗已在牛津完成製造。若監管審批順利，團隊計劃於2026 年夏季正式啟動臨床試驗。首階段試驗將聚焦於高風險群體，例如已切除早期肺癌但有復發風險的患者，以驗證疫苗的安全性及能否有效激活免疫反應。
長遠盼年救360萬命
這項被布拉格登形容為「世代機遇」的計劃，已獲得英國國民保健署（NHS）、英國癌症研究中心及藥廠葛蘭素史克（GSK）的強力支持；其中 GSK 更投入5,000萬英鎊（約5億港元），協助牛津大學加速對癌前生物學的研究。
除了肺癌，團隊亦正同步研發針對腸癌及卵巢癌的預防疫苗。布拉格登坦言，這項昔日被視為「瘋狂」的構想，如今已有實現的可能。專家估算，若這類技術發展成熟，最終能整合成一支「萬能疫苗」並在全球普及，理論上每年有望挽救高達360萬人的生命，並騰出寶貴的醫療資源去應對認知障礙症等其他頑疾。