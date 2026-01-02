唔洗等生癌先醫？牛津大學研「癌症疫苗」 預防多種癌症 最快2026年人體測試

癌症一直是全球頭號殺手，但這場漫長的戰爭或將迎來歷史性轉捩點。英國牛津大學臨床科學家兼實驗腫瘤學教授莎拉·布拉格登（Sarah Blagden）近日在紀錄片《癌症偵探：尋找治癒方法》中透露，團隊正研發一種具備「攔截」功能的癌症疫苗，利用類似新冠疫苗的技術，在腫瘤形成前的「癌前病變」階段就將其殲滅。首款針對肺癌的疫苗預計最快於2026年夏季展開人體臨床試驗，若研發成功，未來癌症或能像麻疹一樣透過疫苗有效預防。

