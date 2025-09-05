致癌早餐｜每日平均96名港人患癌 癌症專家警告3大致癌早餐 火腿多士+凍奶茶極高危？
綜合傳媒報道，日本知名癌症專家佐藤典宏警告，癌症與飲食息息相關，並列出3種常見的早餐食物為「致癌早餐黑名單」，呼籲大眾提高警覺。
1.精製食物易致血糖飆升
早餐食多士麵包是港人常見習慣之一，日本帝京大學教授佐藤典宏指出，這類精製碳水化合物會導致血糖急速上升。長期高血糖不但會刺激胰島素過度分泌、引發細胞發炎，還會增加罹患胰臟癌、肝癌、大腸癌與乳癌的風險。
另一方面，有研究顯示葡萄糖供應會大幅提高癌細胞的增殖與轉移能力，高血糖的癌症患者存活率也相對較低。台灣嘉義大林慈濟醫院中醫師陳韋任也指出，精製碳水化合物的確可能暗藏風險，但並非所有碳水化合物都是有害的；陳醫師建議避免砂糖、果糖等「精製糖類」，轉而選擇番薯、芋頭等富含膳食纖維的「原型食物」，以吸收優質碳水化合物。
2.煙肉火腿美味但高危
早餐中常見的煙肉、火腿、香腸等加工肉品，已被世界衛生組織（WHO）列為「一級致癌物」。佐藤典宏強調，雖然加工肉類並非「一食就致癌」，但過量攝取就會帶來風險；研究指出，每日食多於50克加工肉品，罹患大腸癌的風險就會增加18%。
陳韋任指，含亞硝酸鹽的食品如再經過煙燻或高溫處理，更容易產生大量自由基，這些氧化物質是導致癌症的「推手」之一。他建議多食新鮮、天然的蛋白質來取代加工食物。
3.含忌廉甜品
有人可能會選擇食一件蛋糕做早餐，甚至同時加入少許忌廉作調味。佐藤典宏醫師警告，含忌廉的蛋糕1會帶來「雙重致癌風險」；含糖飲料會導致肥胖，而肥胖本身就是多種癌症的重要風險因子。根據《英國醫學期刊》研究，每日飲多於100毫升含糖飲料，整體罹癌風險就增加18%，乳癌風險更是飆升22%。世衛建議，每日糖分攝取最好控制在總熱量的5%以下（約25克），換言之一罐330毫升的可樂就可能已經超標。
一項針對大腸癌患者的研究發現，攝取較多高脂乳製品的群組，癌症復發風險會增加60%，而忌廉正正屬於高脂的奶類製品。