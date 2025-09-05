致癌早餐｜每日平均96名港人患癌 癌症專家警告3大致癌早餐 火腿多士+凍奶茶極高危？

據醫管局數據，2022年本港共新增35,373宗癌症個案，換算平均每日新增96.9宗新症，當中以肺癌新症數字最高（5,707宗），其次為乳腺癌（5,208）、大腸癌（5,190）及前列腺癌（2,758）。除家族病史等先天因素外，不良生活習慣如吸煙、酗酒及不當飲食都被視為引致癌症原因之一。有醫生就特別提醒3大「致癌早餐」風險，其中港人極常食用的早餐食物亦榜上有名。

