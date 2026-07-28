癌症解密｜40歲女教師腰酸背痛 求醫驚揭患肺癌四期 拆解3大因素邊種最致命？
40歲女教師患肺癌四期 3大風險因素邊種致癌？
《重症解密》首集拆解肺癌，個案據真實病患改編。40歲中學女教師方慧敏（Grace）已婚，沒有吸煙習慣。她一直沒有咳嗽或呼吸困難，數月前卻持續腰痠背痛，起初以為是長時間站立教書所致，曾自行使用止痛貼，但情況未有改善。Grace求醫接受檢查後，才發現患上第四期肺癌，癌細胞已擴散至骨骼，腰背痛正是骨轉移引起。調查後發現，Grace雖然飲食健康，但工作與生活環境裡面就有幾大風險，可能成為她年紀輕輕就患上肺癌四期的主因：
- 兩夫妻都是教師，工作時經常接觸黑板粉筆灰
- 間中外出時會受二手煙影響
- 煮食炒菜時未打開抽油煙機
肺部缺乏感應細胞 腫瘤長至3厘米仍未必察覺
香港中文大學醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦教授指出，肺癌患者不一定有吸煙習慣，肺部早期腫瘤亦可能毫無徵兆，單靠有否咳嗽判斷並不可靠。肺部本身沒有感應細胞，如果腫瘤仍小，未有觸及氣管或肺膜，患者可以完全沒有感覺。即使腫瘤已長至2至3厘米，亦未必會出現明顯不適。Grace初期沒有咳嗽或呼吸困難，直至癌細胞擴散至骨骼才感到痛楚，因而一經確診已屬第四期。
吸煙率持續下跌 肺癌新症反升至約6000宗
數據顯示，香港市民每日吸煙率由2005年的14%，持續下降至2025年的8.5%；肺癌新症卻由2003年接近4000宗，增至2023年約6000宗。當中女性患者升幅尤其明顯，由1123宗增至2535宗，升幅達125.7%；男性患者則由2693宗增至3576宗，上升32.8%。莫樹錦指出，部分非吸煙肺癌與EGFR基因突變有關。這種基因突變較常見於女性，約40%至50%非吸煙肺癌個案帶有相關突變，但出現突變的具體原因仍未完全清楚。
長期吸入廚房油煙 患肺癌風險可升2至3倍
除了基因因素，環境污染亦是非吸煙肺癌的重要風險。節目個案中的Grace經常在家煮食，卻嫌抽油煙機太嘈而沒有開啟，廚房煮食時煙霧瀰漫。莫樹錦指有多項數據顯示，若長期在通風欠佳、沒有使用抽油煙機的地方煮食，患肺癌的風險可增加2至3倍。煮食期間保持通風及使用抽油煙機，可減少油煙暴露。
至於二手煙，莫樹錦指一般是指與吸煙者在家中共同居住、長時間吸入煙霧；在街上短暫經過吸入一口煙，風險相對較低。粉筆灰則因顆粒較大，較難進入肺部深處，影響相信較小。
PM2.5可促進癌細胞生長
莫樹錦引述2023年刊於《自然》的研究，PM2.5水平較高的地區，非吸煙肺癌個案亦較多。動物研究顯示，吸入PM2.5可令氣管產生白介素-1β發炎因子，成為癌症催化劑，增加癌細胞生長的機會。
肺部X光未能有效篩查 高危者可考慮低劑量CT
現時抽血檢測仍未能準確找出早期肺癌。原因是早期腫瘤體積細、癌細胞及進入血液的基因數量較少，驗血發現相關突變的機會亦較低。
莫樹錦指出，普通肺部X光無法有效篩查肺癌，較合適的方法是低劑量電腦掃描（LDCT）。香港中文大學曾為約3000名50歲以上、有肺癌家族病史的人士進行研究，利用人工智能分析低劑量電腦掃描影像。50歲後若有1名家人患肺癌，風險約為1.7%；如有2至3名家人患病，風險可增至3%至7%。