癌症解密｜40歲女教師腰酸背痛 求醫驚揭患肺癌四期 拆解3大因素邊種最致命？

TVB健康綜藝節目《重症解密》首集於昨晚（27日）起播出。節目以偵緝案件形式，邀請專家演出以帶出由真實病例改編的常見癌症個案，第一集就以頭號癌症殺手「肺癌」為主題；40歲中學女教師向來生活健康、不煙不酒，未料一檢查就發現患有肺癌四期，其致癌原因更是叫人意外。

