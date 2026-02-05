癌症風險｜一年15,000港人死於癌症 拆解5大癌症最愛體質 養成4大習慣輕鬆防癌
很多人聞「癌」色變，總覺得癌症有如無聲無息的殺手，某天突然出現將健康體魄徹底扭轉。台灣基因醫生張家銘就指出，癌症其實從來不是無故出現，它反而更像是一隻「寄生蟲」，潛伏在人體內慢慢生長，當環境與時機適合就會發展成嚴重疾病。
當你的免疫系統警報失靈、代謝失衡、腸道訊號變差時，癌細胞就會悄悄「扎根」，並逐步惡化成癌症。到底你的身體是否正在「養癌」？張醫生就列出以下5大癌細胞「最愛體質」，當中如有多項同時符合你的情況就務必正視！
5大癌症「最愛體質」
1.飯後高血糖、脂肪積聚
若發現腹部容易出現一圈「肚腩」、患有脂肪肝，或者運動後體力恢復緩慢，這些都是身體發出的警號。這代表體內正處於「乳酸偏高、免疫抑制」的環境，而這正是癌細胞最喜愛的生存狀態。
2.腸胃敏感、持續腹脹
俗稱的「玻璃肚」，即進食小量食物便感不適、排便習慣混亂，又或對特定食物出現過敏反應。由於腸道是人體最大的免疫感測器，若腸道訊號變得遲鈍，就等同關掉了身體的免疫雷達，令防禦力大減。
3.長期受壓、睡眠質素差
生活壓力持續高企、睡眠不足，會嚴重打亂免疫節律。在這種狀態下，身體猶如長期處於繃緊的待命狀態，久而久之，對外來的健康威脅便不再敏感。
4.缺乏運動、腸道菌種單一
日常活動量不足，加上腸道菌群缺乏多樣性，會導致免疫系統缺乏必要的刺激。在這種情況下，身體內在環境更容易被癌細胞利用作發展。
5.慢性疲勞、容易受感染
若總感到無緣無故的疲累，患上感冒或有小傷口時，復原時間比常人拖得更久，即意味著你的免疫系統警報已變得遲鈍，清除異常細胞的能力正顯著下降。
4大生活習慣簡單防癌
要扭轉適合癌細胞生長的環境，張家銘醫生建議可從以下4個生活習慣入手調整：
- 照顧腸道、飲食多樣化：日常應多攝取高纖維及發酵食物，同時減少進食精緻糖分。這有助維持腸道訊號正常運作，確保身體的免疫雷達不會失靈。
- 增加肌肉活動、多做流汗運動：透過跑步或游泳等運動增加肌肉活動量，並實行少糖飲食。此舉有助幫粒線體「健康發電」，從而改善體內代謝環境，令癌細胞無法獲得舒適的生存條件。
- 親近自然、管理壓力：多接觸陽光、新鮮空氣及大自然環境，有助減低長期積壓的壓力。這能協助免疫系統重新校正，令身體環境不再適合癌細胞寄生。
- 作息規律、補足睡眠：保持穩定的睡眠習慣，能令免疫系統維持應有的節奏感，讓你時刻保持對異常細胞的警戒狀態。