癌症風險｜一年15,000港人死於癌症 拆解5大癌症最愛體質 養成4大習慣輕鬆防癌

很多人聞「癌」色變，總覺得癌症有如無聲無息的殺手，某天突然出現將健康體魄徹底扭轉。台灣基因醫生張家銘就指出，癌症其實從來不是無故出現，它反而更像是一隻「寄生蟲」，潛伏在人體內慢慢生長，當環境與時機適合就會發展成嚴重疾病。

