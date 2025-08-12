破解沉默殺手：肺癌病徵與早期診斷關鍵
肺癌為本港頭號癌症殺手
肺癌在早期階段往往沒有明顯症狀，或只出現一些輕微但持續的身體變化，容易與普通呼吸道疾病混淆。常見症狀包括：持續咳嗽、痰中帶血、氣喘、疲倦、體重下降、骨痛及食欲不振。病徵若持續超過兩星期，甚至逐漸加劇，特別是出現在年長或高風險人士身上，就應及早求醫。
高風險群體不容忽視
吸煙固然是肺癌的主要致病因素，但並非唯一。經常吸入二手煙、家族有肺癌病史、曾暴露於石棉或氡氣等致癌物質、長期處於空氣污染嚴重的環境，均屬高風險因素。因此建議年屆50歲、有吸煙或其他高風險因素者，應主動考慮進行肺部檢查。早期發現肺癌有助提高治療成功率，減低病情惡化風險。
現代診斷工具大幅提升準確度
現時肺癌的主要篩查工具為低劑量電腦斷層掃描（Low-dose CT），其敏感度高於傳統胸部X光、痰液細胞學檢查，可有效發現早期肺部結節。如影像中發現可疑陰影，醫生會安排正電子掃描（PET-CT）追蹤癌細胞活動及擴散情況，有助判斷病情分期及擬定治療方案。
若懷疑是腫瘤，醫生會按病情安排抽取組織作進一步檢查。常見方法包括：若發現頸部淋巴結腫大，可用幼針抽取組織；如肺部有積水，如肺部有積水，可直接抽取積水；癌細胞若位於肺邊緣，會經皮穿刺取樣；若位於縱膈或淋巴腺，則以氣管鏡或內窺鏡超聲波（EBUS）抽取組織。隨後可進行基因測試（如EGFR、ALK、ROS1、BRAF、MET、KRAS 等）及免疫標記（PDL-1）分析，以制定合適的標靶或免疫治療方案。
肺癌治療因類型與分期而異
肺癌可分為小細胞肺癌（SCLC）與非小細胞肺癌（NSCLC）兩類，後者佔大多數。若屬第一、二期非小細胞肺癌，而患者肺功能及整體身體狀況許可，醫生會建議進行手術切除腫瘤，有需要時配合術後化療或放射治療以降低復發風險。而小細胞肺癌治療則以化療為主。
如屬中後期，或癌細胞已擴散，治療重點會轉向延緩病情惡化、延長無惡化生存期及維持生活質素。治療選項包括傳統化療、放射治療，亦可因應患者的基因型選擇相應標靶藥物，如針對 EGFR、ALK 等突變的口服藥；近年亦有不少患者受惠於免疫治療，透過激活身體免疫系統來對抗癌細胞。
預防肺癌 從生活細節做起
預防方面，戒煙仍是最根本措施，除了避免吸入一手及二手煙，大眾亦需認識「三手煙」的危害：煙草燃燒後殘留在衣物、窗簾、地毯及傢俱上的有害物質，可持續釋放毒素，對兒童及長者尤其有害。日常生活中應保持空氣流通、避免長期接觸廚房油煙、遠離污染場所；同時保持均衡飲食、多做運動、充足睡眠與壓力管理，以提升整體免疫力。
肺癌潛伏性高，唯有提高警覺、掌握身體警號，並定期接受檢查，配合現代精準醫學工具與個人化治療方案，才能爭取黃金治療時間，延長壽命並改善生活質素。守護健康，從了解風險與行動開始。
專欄 ： 仁安健談
撰文： 仁安醫院呼吸系統科顧問醫生黃永政醫生
參考資料：
– 香港癌症資料統計中心（Hong Kong Cancer Registry），2021 年數據https://www3.ha.org.hk/cancereg/
– 香港醫學期刊與醫管局健康指引