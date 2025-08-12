破解沉默殺手：肺癌病徵與早期診斷關鍵

根據香港癌症資料統計，肺癌多年來一直位居本港癌症死亡率首位。單在2022年，全港錄得超過5,700宗肺癌新症，死亡個案超過3,700宗，肺癌的高致命性和潛伏性仍然備受關注。由於不少患者在出現症狀時已屬中晚期，因此及早識別警號和接受檢查對延長壽命至關重要。

